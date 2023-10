Im Rah­men der Rei­he „ETA OFF“ ist das Kin­der- und Jugend­thea­ter Cha­peau Claque am Sonn­tag, den 22. Okto­ber 2023, mit gleich zwei Stücken im Stu­dio des ETA Hoff­mann Thea­ters zu Gast. Um 11 Uhr wird „Der klei­ne Maul­wurf, der wis­sen woll­te, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ nach Wer­ner Holz­warth und Wolf Erl­bruch gezeigt (ab 3 Jah­ren). Dar­um geht es: „So eine Unver­schämt­heit! Da hat doch jemand dem Maul­wurf auf den Kopf gemacht – und zwar eine rich­tig gro­ße brau­ne Kack­wurst. Doch vom Täter ist nichts mehr zu sehen. Der klei­ne Maul­wurf macht sich auf die Suche – aber es ist gar nicht so leicht, her­aus­zu­fin­den, wer das war.

„Hast du mir auf den Kopf gemacht?“ frag­te er die ande­ren Tie­re. – „Ich? Nein, wie­so? Ich mach so: FLATSCH.“ Oder so: „RATA­TA­TA­TA­TA­TA.“ Oder so: „KLACK KLACK KLACK“. Viel­leicht kön­nen ja die bei­den Flie­gen weiterhelfen …“

Um 15 Uhr steht „Nur ein Tag“ nach Mar­tin Balt­scheit auf dem Pro­gramm. Die Vor­stel­lung wird für Kin­der ab 5 Jah­ren emp­foh­len. Wild­schwein und Fuchs füh­ren hier ein beschau­li­ches Leben – doch da wird direkt neben ihrem Zuhau­se eine Ein­tags­flie­ge gebo­ren. Nomen est omen, aber das Insekt ist ein­fach zu nied­lich. Die Not­lü­ge des Wild­schweins, der Fuchs hät­te nur noch einen Tag auf Erden, ver­hilft der Flie­ge zu ihrer Lebens­auf­ga­be: wer nur einen Tag hat, braucht das gan­ze Glück in 24 Stun­den. Eine wit­zi­ge, klu­ge und rüh­ren­de Fabel über das, was wirk­lich zählt im Leben. Kar­ten gibt es an der Thea­ter­kas­se und auf www​.thea​ter​.bam​berg​.de.