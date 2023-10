Trau­ern­den, die einen nahe­ste­hen­den Men­schen ver­lo­ren haben, bie­tet die beglei­te­te Trau­er­grup­pe die Mög­lich­keit, ande­re Betrof­fe­ne ken­nen­zu­ler­nen und sich über die oft schwie­ri­ge Lebens­si­tua­ti­on aus­zu­tau­schen. Mit Hil­fe gelei­te­ter Übun­gen wer­den unter­schied­li­che The­men des Trau­er­we­ges behan­delt und Anre­gun­gen gege­ben zum Umgang mit All­tags­schwie­rig­kei­ten oder den angst­be­setz­ten Erin­ne­rungs­ta­gen (Weih­nach­ten, Geburts- und Ster­be­ta­gen usw.). Nie­mand braucht Angst zu haben vor Vor­wür­fen, soge­nann­ten ‚guten Rat­schlä­gen‘ oder Unge­duld. Durch den Aus­tausch in der Grup­pe kön­nen die Teilnehmer*innen ein­an­der bei­ste­hen und erfah­ren: Ich bin mit mei­ner Trau­er nicht allein. Die Grup­pen­aben­de fin­den in der Hos­piz-Aka­de­mie Bam­berg, Loben­hof­fer­stra­ße 10 (Nähe Kli­ni­kum) statt. Sie wer­den von Trauerbegleiter*innen des Hos­piz­ver­eins Bam­berg e.V. gelei­tet und fin­den jeweils mitt­wochs von 18.30 – 20.30 Uhr Das Vor­ge­spräch ist am Mitt­woch, 25. Okto­ber 2023 um 18.30 Uhr. Anmel­dung mit der Ver­an­stal­tungs­num­mer T 11 unter www​.hos​piz​-aka​de​mie​.de.