Die SPD-Frak­ti­on im Bam­ber­ger Stadt­rat und die Aus­schuss­ge­mein­schaft aus FW und FDP wol­len künf­tig im Stadt­rat stär­ker zusam­men­ar­bei­ten. „Die Schnitt­men­gen sind grö­ßer als die Unter­schie­de. Und es ist für bei­de Sei­ten gewinn­brin­gend ver­schie­de­ne Sicht­wei­sen auf kon­tro­ver­se The­men zu dis­ku­tie­ren!“, erklärt der Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de der SPD, Heinz Kunt­ke. „Clau­dia John und Mar­tin Pöh­ner ergän­zen mit Ihrer Exper­ti­se in den Bereich Bil­dung, Sozia­les und Wirt­schaft sehr gut unser Team“, erläu­tert Kunt­ke den Schritt.

„Neue Gege­ben­hei­ten eröff­nen auch neue Mög­lich­kei­ten“, erklärt der Spre­cher der Aus­schuss­ge­mein­schaft aus Freie Wäh­ler und FDP, Mar­tin Pöh­ner (FDP). „Eine ver­stärk­te Zusam­men­ar­beit, bei­spiels­wei­se in Form gemein­sa­mer Sit­zun­gen und gemein­sa­mer Anträ­ge ist hier ein Gewinn für bei­de Sei­ten“, so Pöh­ner wei­ter. Nach­dem es bereits in der letz­ten Stadt­rats­pe­ri­ode eine gute Zusam­men­ar­beit zwi­schen der FDP und der SPD gab, wol­le man dies nun wie­der auf­le­ben lassen.

Clau­dia John (FW) ergänzt: „Eine Bün­de­lung der ver­schie­de­nen Kom­pe­ten­zen ist gera­de für uns als sehr klei­ne Grup­pie­rung eine Berei­che­rung. Zudem ergibt sich so für uns die Mög­lich­keit unse­re The­men vor­zu­stel­len und für Mehr­hei­ten zu werben“.

Auch wird dadurch der zuneh­men­den Zer­split­te­rung im Bam­ber­ger Stadt­rat entgegengewirkt.

Die SPD Stadt­rats­frak­ti­on und die Aus­schuss­ge­mein­schaft FW/FDP beto­nen aber, dass sie auch wei­ter­hin eigen­stän­dig blei­ben wol­len und daher bei bestimm­ten The­men auch jeweils eige­ne Posi­tio­nen im Stadt­rat ver­tre­ten werden.