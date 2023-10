Work­shop des Ver­eins­fo­rums zur Aner­ken­nungs­kul­tur im Ehrenamt

Dan­ke sagen, aber wie? Auf die­se Fra­ge Ant­wor­ten geben will ein Work­shop zur gene­ra­tio­nen­spe­zi­fi­schen Aner­ken­nungs­kul­tur im Ehren­amt, den das Bam­ber­ger Frei­wil­li­gen­zen­trum Cari­Thek im Rah­men sei­nes Ver­eins­fo­rums anbie­tet. Die Ver­an­stal­tung fin­det am Don­ners­tag, 26. Okto­ber 2023, von 18:00 bis 20:00 Uhr online auf Zoom statt.

Ehren­äm­ter sind in der Regel unbe­zahlt – das wis­sen die Enga­gier­ten und las­sen sich frei­wil­lig dar­auf ein. Eine „Gegen­lei­stung“ ist meist nicht ver­ein­bart. War­um haben vie­le Ver­ant­wort­li­che in Ver­ei­nen und Orga­ni­sa­tio­nen dann trotz­dem das Gefühl, ihren Frei­wil­li­gen eine Art „Ent­schä­di­gung“ für ihr Enga­ge­ment geben zu müs­sen? Weil in erfolg­rei­chen Bezie­hun­gen ein Gleich­ge­wicht zwi­schen Geben und Neh­men besteht. Im Ehren­amt kann ein sol­cher Aus­gleich ent­ste­hen, wenn das Enga­ge­ment als Geschenk wahr­ge­nom­men und mit einer wert­schät­zen­den Hal­tung ent­ge­gen­ge­nom­men wird.

Aber reicht das? Soll­te es nicht zusätz­lich noch etwas „Hand­fe­stes“ geben? Ist „das Glei­che für alle“ wirk­lich gerecht? Sind „Blu­men für die Damen und Wein für die Her­ren“ völ­lig old school oder lieb­ge­won­ne­ne Tra­di­tio­nen? Was mache ich, wenn ich weder Zeit noch Geld für indi­vi­du­el­le Geschen­ke habe? Allen „rich­tig“ Dank zu sagen, geht das überhaupt?

In dem Online-Work­shop kön­nen die Teil­neh­men­den gemein­sam über­le­gen, wor­auf es beim Dank wirk­lich ankommt. Sie kön­nen über die bis­he­ri­ge Aner­ken­nungs­kul­tur in ihren Orga­ni­sa­tio­nen nach­den­ken und sich dar­über aus­tau­schen. Sie wer­den Anre­gun­gen erhal­ten und kön­nen Ideen ent­wickeln, wie sie zukünf­tig Aner­ken­nung für das Enga­ge­ment gegen­über ihren Ehren­amt­li­chen aus­drücken können.

Refe­ren­tin des Work­shops ist Ursu­la Erb, Trai­ne­rin der Lan­des­ar­beits­ge­mein­schaft (lag­fa bay­ern) und der Bun­des­ar­beits­ge­mein­schaft der Frei­wil­li­gen­agen­tu­ren (bag­fa), ehe­ma­li­ge lang­jäh­ri­ge Refe­ren­tin und Pro­jekt­be­treue­rin bei der lag­fa bayern.

Die Teil­nah­me ist kosten­los. Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich bis zum 23. Okto­ber 2023 bei vereinsforum@​caritas-​bamberg.​de. Kurz vor der Ver­an­stal­tung wer­den die Zugangs­da­ten verschickt.

Die Ver­an­stal­tung erfolgt in einer Koope­ra­ti­on von Cari­Thek und lag­fa bay­ern e.V. Die­se führt den Work­shop im Rah­men des Pro­jekts „Gene­ra­tio­nen gemein­sam aktiv – die Gene­ra­tio­nen­wer­ker“ durch. Es wird geför­dert vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Arbeit und Soziales.