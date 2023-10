Lücken­schluss im Wege­netz des Frän­ki­schen Schweiz Vereins

Zusam­men mit dem Fluss­pa­ra­dies Fran­ken haben Mit­glie­der des Frän­ki­schen Schweiz Ver­eins in Hirschaid den neu­en Karp­fen­weg mar­kiert. Die ersten Über­le­gun­gen, auch west­lich der Reg­nitz das Wan­der­we­ge­netz zu ver­bes­sern, ent­stan­den nach der Umset­zung des Sie­ben-Flüs­se-Wan­der­wegs. Die­ser hat 2015 erst­mals west­lich der Reg­nitz eine Ver­bin­dung von Bam­berg zum Kreuz­berg bei Hal­ler­dorf geschaf­fen. Da die­se Regi­on weder im direk­ten Bereich des Natur­parks Stei­ger­wald noch der Frän­ki­schen Schweiz liegt, gab es hier bis­her nur weni­ge mar­kier­te Wege.

Mit dem gro­ßen LEA­DER-Pro­jekt Qua­li­täts­wan­der­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz hat sich dann die Chan­ce erge­ben, das zu ändern. „Alle Wan­der­we­ge einer Regi­on müs­sen nach ein­heit­li­chen Qua­li­täts­stan­dards gekenn­zeich­net wer­den. Auf Sicht und in bei­de Rich­tun­gen und so, dass es ins­ge­samt auch ordent­lich wirkt“ betont Petra Ber­balk, Wan­der­we­ge­war­tin des Frän­ki­schen Schweiz Ver­eins für Hirschaid. Sie hat zusam­men wei­te­ren Hel­fern in den letz­ten Wochen mehr als 210 Mar­kie­rungs­zei­chen mit dem ein­präg­sa­men „Blau­en Karp­fen“ im Gemein­de­ge­biet von Hirschaid und Alten­dorf ange­bracht. So eine Erst­mar­kie­rung dau­ert pro Kilo­me­ter mit Pla­nung und Vor­be­rei­tung gut fünf Stun­den. Umso ärger­li­cher ist es, dass nach so kur­zer Zeit schon eini­ge Wege­zei­chen geklaut und beschä­digt wor­den sind. Das ist fru­strie­rend für die ehren­amt­lich Täti­gen, die immer wie­der nach­mar­kie­ren müssen.

Der neue Karp­fen­weg lässt sich am ein­fach­sten von Alten­dorf oder Hirschaid aus erwan­dern, und ist somit gut mit dem Zug zu errei­chen. Von Alten­dorf führt die Rou­te nach Seuß­ling und dann über Groß­buch­feld und Rothen­sand nach Schlüs­sel­au (10 km). Von da wan­dert man wei­ter nach Röbers­dorf und über Erlach und Sass­an­fahrt nach Hirschaid (9 km). Dann kann man ent­we­der am Main-Donau-Kanal zurück nach Alten­dorf (4 km) oder direkt zum Bahn­hof Hirschaid gehen. Emp­feh­lens­wert ist die Wan­de­rung vor allem von Sep­tem­ber bis April, wenn in meh­re­ren Gast­hö­fen ent­lang der Tour der frän­ki­sche Karp­fen ange­bo­ten wird. Daher hat der Weg auch sei­nen Namen. Die offi­zi­el­le Eröff­nung mit den Gemein­den ist Anfang 2024 geplant.

Die Karp­fen­weg-Tour ist unter www​.sie​ben​-flues​se​-wan​der​weg​.de beschrie­ben und wird auch im neu­en Wan­der­we­ge­por­tal sowie in der Anfang Novem­ber geplan­ten Image­bro­schü­re der Qua­li­täts­wan­der­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz zu fin­den sein.