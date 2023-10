In den ver­gan­ge­nen Tagen erhielt die Land­kreis­po­li­zei meh­re­re Mit­tei­lun­gen von besorg­ten Eltern, deren Kin­der anga­ben, sie sei­en von Auto- oder Motor­rad­fah­rern ange­spro­chen wor­den. Schnell kur­sier­ten hier­zu in den sozia­len Medi­en Warn­hin­wei­se. Die Poli­zei ging bis­lang allen Mel­dun­gen unver­züg­lich nach und nahm durch Jugend­kon­takt­be­am­te mit den Betrof­fe­nen Kon­takt auf. Die Nach­fra­ge der Poli­zei­be­am­ten ergab, dass bis­lang in kei­nem Fall ein straf­ba­res Ver­hal­ten fest­ge­stellt wer­den kann. Die zuvor gemach­ten Anga­ben haben sich in den aller­mei­sten Fäl­len nicht bestä­tigt. Die Beschrei­bung der Fahr­zeu­ge und Per­so­nen wei­sen kei­ne ein­deu­ti­gen Par­al­le­li­tä­ten auf.

Es stell­te sich wei­ter­hin her­aus, dass Fäl­le von „Kin­der­an­spre­chen“, die noch nicht von der Poli­zei geprüft wur­den, aber in den sozia­len Medi­en bereits als „echt“ wei­ter ver­brei­tet wer­den, zu unbe­grün­de­ten Ver­dachts­mel­dun­gen füh­ren. Die­se ver­brei­ten sich nun wie­der­um auf den bekann­ten Platt­for­men und erzeu­gen wei­ter Äng­ste. Das geht mitt­ler­wei­le soweit, dass Bil­der von unbe­tei­lig­ten Per­so­nen als mög­li­che Ver­däch­ti­ge im Netz kursieren.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land stellt klar:

Bei allen bis­her gemel­de­ten Fäl­len in Hall­stadt, Lis­berg, Frens­dorf, Alten­dorf und Ober­haid bestand zu kei­nem Zeit­punkt eine kon­kre­te Gefahr für ein Kind. Die Mit­tei­lun­gen wei­sen unter­ein­an­der kei­ne Par­al­le­li­tä­ten auf. Es gibt kei­ne Per­son, die im Tat­ver­dacht steht.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land bit­tet darum: