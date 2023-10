Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Geschwi­ster­paar bedient sich an Kleiderständer

BAM­BERG. Am Mon­tag, gegen 14.30 Uhr, wur­de vor einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Haupt­wach­stra­ße ein Geschwi­ster­paar dabei beob­ach­tet, wie die Frau dort eine Jacke sowie ein Ober­teil von einem Klei­der­stän­der ent­nahm und dabei ihr Bru­der Schmie­re stand. Das Pär­chen ent­fern­te sich anschlie­ßend, wur­de aller­dings vom auf­merk­sa­men Laden­de­tek­tiv dabei beob­ach­tet und bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei ver­folgt. Die Klei­dungs­stücke hat­ten einen Ver­kaufs­preis von knapp 90 Euro.

Auto­auf­bruch

BAM­BERG. Am Kuni­gun­den­damm wur­de über das ver­gan­ge­ne Wochen­en­de, zwi­schen Frei­tag, 15.00 Uhr und Mon­tag, 09.00 Uhr, ein sil­ber­far­be­ner VW Golf auf­ge­bro­chen. Aus dem Auto wur­den ein Navi­ga­ti­ons­sy­stem, eine Son­nen­bril­le der Mar­ke Ray Ban sowie ein Start­hil­fe­ge­rät im Gesamt­wert von etwa 350 Euro gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Vier Kin­der toben sich in Lager­hal­le aus

BAM­BERG. Am Sonn­tag, zwi­schen 14.30 Uhr und 15.45 Uhr, betra­ten vier Kin­der im Alter wischen neun und 12 Jah­ren eine Lager­hal­le in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße. Hier­bei zer­stör­ten sie eine Fen­ster­schei­be und ent­leer­ten vier Feu­er­lö­scher. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 2000 Euro beziffert.

Poli­zei fin­det Rausch­gift und muss Aus­ein­an­der­set­zung schlichten

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, gegen 04.30 Uhr, wur­de die Poli­zei dar­über ver­stän­digt, dass sich in einem Zim­mer der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten eine Per­son mit einem Mes­ser auf­hal­ten soll. Bei der Durch­su­chung des Objekts bewahr­hei­te­te sich die­se Mit­tei­lung nicht, aller­dings tauch­te bei einem 19-jäh­ri­gen Mann ein Brocken Haschisch auf, der auf einem Tisch lag. Kurz dar­auf nah­men die Beam­ten dann eine kör­per­li­che Aus­ein­an­der­set­zung in einem Nach­bar­zim­mer wahr. Hier griff ein 23-jäh­ri­ger Mann einen 26-Jäh­ri­gen an, auf den er ein­schlug und die­sen auch noch mit einer Nagel­sche­re am Ober­kör­per verletzte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Am Sonn­tag wur­de zwi­schen 12.40 Uhr und 14.40 Uhr vor einer Spie­lo­thek in der Miche­lin­stra­ße ein unver­sperr­tes Fahr­rad ent­wen­det. Hier­bei han­delt es sich um ein schwarz-blau­es Moun­tain­bike Btwin/​Rockrider. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

SCHLÜS­SEL­FELD. Am Mon­tag­nach­mit­tag kam es im Kreu­zungs­be­reich der Staats­stra­ße 2261 zu einem Unfall. Der 64-jäh­ri­ge Fah­rer eines Pkw, Ford Focus, bog an Ein­mün­dung links nach Schlüs­sel­feld ab und nahm den von Nie­dern­dorf kom­men­den 47-jäh­ri­gen Fah­rer eines VW Pas­sat die Vor­fahrt. Bei dem Zusam­men­stoß kam es beim Unfall­ver­ur­sa­cher zu einem Sach­scha­den am Kot­flü­gel und der Bei­fah­rer­tür hin­ten links in Höhe von ca. 1.000 Euro. Beim Pas­sat ent­stand ein Sach­scha­den an der Front­schür­ze in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Bereits am Mon­tag, 09.10.2023, ereig­ne­te sich um ca. 18.00 Uhr ein Unfall mit Fah­rer­flucht. Der unbe­kann­te Fah­rer, ver­mut­lich eines Lkw, fuhr im Gewer­be­park einen Strom­ver­tei­ler­ka­sten um und setz­te sei­ne Fahrt fort, obwohl ein Scha­den von etwa 3.000 Euro entstand.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Beim Auf­fah­ren auf die Auto­bahn in der Bau­stel­le nicht aufgepasst

Scheß­litz. Am Mon­tag­mor­gen woll­te der 37-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW bei der Anschluss­stel­le Scheß­litz auf die A70 in Rich­tung Schwein­furt auf­fah­ren. Auf­grund der Bau­stel­le ist dort der Ein­fä­de­lungs­strei­fen nach wie vor deut­lich ver­kürzt. Der VW-Fah­rer über­sah dabei lei­der einen Mer­ce­des mit 48-jäh­ri­gem Fah­rer und es kam zu einem leich­ten Zusam­men­stoß. Es wur­de nie­mand ver­letzt und auch die Autos blie­ben fahr­be­reit. Der Gesamt­scha­den wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Am Bam­berg Kreuz eine Lücke falsch eingeschätzt

Gun­dels­heim. Am Mon­tag­mor­gen war der 41-jäh­ri­ge Fah­rer eines Lkw-Gespanns zunächst auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs. Am Bam­ber­ger Kreuz wech­sel­te er schließ­lich auf die A73 in Rich­tung Nürn­berg. Beim Ein­fah­ren auf die Haupt­fahr­bahn schätz­te er lei­der eine Lücke auf dem rech­ten Fahr­strei­fen falsch ein und zog nach links. Dabei tou­chier­te er mit sei­nem Anhän­ger die Front einer Sat­tel­zug­ma­schi­ne, deren 43-jäh­ri­ger Fah­rer kei­ne Chan­ce zum Aus­wei­chen hat­te. Es wur­de nie­mand ver­letzt und die Brum­mis blie­ben fahr­be­reit. Der Gesamt­scha­den wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Schlei­er­fahn­der erfolgreich

Vier­eth-Trun­stadt. Am Mon­tag­vor­mit­tag fiel den Schlei­er­fahn­dern der Ver­kehrs­po­li­zei ein Mer­ce­des auf, wel­cher auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs war. Der 45-jäh­ri­ge Fah­rer aus Ost­eu­ro­pa hän­dig­te den Beam­ten bei der Kon­trol­le einen Füh­rer­schein aus, wel­chen sie sofort als rei­nes Fan­ta­sie­do­ku­ment erkann­ten. Eine ech­te Fahr­erlaub­nis hat­te er nicht und er woll­te des­halb mit die­ser Fäl­schung einen ech­ten Füh­rer­schein vor­täu­schen. Auch bei sei­nem 22-jäh­ri­gen Sohn, wel­cher als Bei­fah­rer mit an Bord war, wur­de ein ähn­li­cher Fan­ta­sie­füh­rer­schein auf­ge­fun­den. Zu guter Letzt bestand für den Fah­rer auch noch ein Haft­be­fehl. Die­sen konn­te er zwar mit der Bezah­lung der Geld­stra­fe abwen­den, aber ihn erwar­tet den­noch ein Straf­ver­fah­ren wegen Urkun­den­fäl­schung und Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis und auch sein Sohn muss sich wegen Ver­schaf­fen von fal­schen amt­li­chen Aus­wei­sen straf­recht­lich ver­ant­wor­ten. Wei­ter ging es dann nur noch zu Fuß.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Eber­mann­stadt. Am Mon­tag­mit­tag ereig­ne­te sich auf der Bun­des­stra­ße in Eber­mann­stadt ein Ver­kehrs­un­fall. Ein 42-jäh­ri­ger fuhr mit sei­nem Kasten­wa­gen stadt­ein­wärts und kam auf­grund sei­ner Unacht­sam­keit in den Gegen­ver­kehr. Hier­bei kam es zum Zusam­men­stoß mit dem Sko­da einer 65-jäh­ri­gen Fah­re­rin. Die­se wur­de leicht­ver­letzt und begab sich in ärzt­li­che Behand­lung. Bei­de Fahr­zeu­ge waren durch den Unfall der­ma­ßen beschä­digt, dass sie abge­schleppt wer­den muss­ten. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ins­ge­samt 12.000 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Diens­tag­nacht, gegen 1:00 Uhr, stürz­te ein 67-jäh­ri­ger Mann in der Ade­nau­er­al­lee in Burk, allein­be­tei­ligt von sei­nem Fahr­rad. Die hin­zu­ge­zo­ge­nen Beam­ten konn­ten bei dem Rent­ner Alko­hol­ge­ruch fest­stel­len und führ­ten einen frei­wil­li­gen Alko­hol­test durch, wel­chen einen Wert von 1,0 Pro­mil­le ergab. Der 67-Jäh­ri­ge wur­de zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus ver­bracht. Dort wur­den auch sei­ne Ver­let­zun­gen behan­delt. Der Scha­den an sei­nem Fahr­rad beläuft sich auf 150 Euro.

Unfall­fluch­ten

Hal­lern­dorf. Ein 74-jäh­ri­ger Mann park­te am Frei­tag, gegen 16:30 Uhr, sei­nen schwar­zen Renault/​Megane auf dem Park­platz eines Bier­kel­lers in Stie­bar­lim­bach. Als er um 18:10 Uhr wie­der zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kehr­te, war die­ses zwi­schen­zeit­lich von einem Unbe­kann­ten ange­fah­ren wor­den. Der Stoß­fän­ger und der hin­te­re, lin­ke Kot­flü­gel waren zer­kratzt; der Scha­den beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Wirt­schaft­li­cher Total­scha­den nach Verkehrsunfall

LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­abend ereig­ne­te sich ein Ver­kehrs­un­fall in der Bam­ber­ger Stra­ße. Eine 29-jäh­ri­ge BMW-Fah­re­rin über­sah einen vor­aus­fah­ren­den Opel­fah­rer, der ver­kehrs­be­dingt abbrem­sen muss­te. In Fol­ge des­sen kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Der 24-jäh­ri­ge Fah­rer des Opels erlitt hier­durch leich­te Ver­let­zun­gen, die Unfall­ver­ur­sa­che­rin blieb unver­letzt. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den und sie waren ein Fall für den Abschlepp­dienst. Der Sach­scha­den beläuft sich auf meh­re­re tau­send Euro.

Außen­spie­gel demoliert

RED­WITZ a. d. RODACH / LKR. Lich­ten­fels. Ein 29-Jäh­ri­ger hat­te im Zeit­raum zwi­schen Frei­tag, 23:00 Uhr bis Sams­tag, 00:00 Uhr, sei­nen wei­ßen Dacia in der Tie­fen Gas­se geparkt. Als der Mann wie­der zu sei­nem Auto zurück­kehr­te, muss­te er fest­stel­len, dass bis­lang unbe­kann­te Van­da­len sei­nen lin­ken Außen­spie­gel beschä­digt hat­ten. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.