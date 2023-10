Mam­mut-Rei­ten zum Abschied

Mit einem mam­mut-star­ken Fest fei­ert das Stadt­mu­se­um am 22. Okto­ber von 11 bis 17 Uhr den letz­ten Tag der Aus­stel­lung „STEIN­ZEIT. Ein­fach geni­al!“. Rund um das The­ma Stein­zeit laden Mit­mach­sta­tio­nen klei­ne und gro­ße Besucher*innen ein Pfei­le zu basteln, Getrei­de zu mah­len, mit Natur­ma­te­ria­li­en zu weben oder Kese in Mam­mut- Form zu ver­zie­ren. Vor­füh­run­gen zei­gen, wie in der Stein­zeit Kleb­stoff her­ge­stellt wur­de oder wozu die Hör­ner von Mam­muts und Nas­hör­nern ver­ar­bei­tet wurden.

Außer­dem besteht die ein­ma­li­ge Gele­gen­heit, Sel­fies mit einem far­ben­fro­hen Mam­mut zu machen – und sogar dar­auf zu rei­ten! Der Ein­tritt ist frei.

