Tipps für den Ein­stieg in die Selbstständigkeit

Die zün­den­de Idee ist da, nur der Busi­ness-Plan für die Umset­zung fehlt noch: Wer sich selb­stän­dig machen will und ein biss­chen Start­hil­fe braucht, ist beim gemein­sa­men Exi­stenz­grün­dungs­se­mi­nar der Stadt Erlan­gen und des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt am Sams­tag, 11. Novem­ber 2023 in Her­zo­gen­au­rach rich­tig. Von 9 bis 18 Uhr geben Exper­tin­nen und Exper­ten aus Wirt­schaft, Kanz­lei­en, Ban­ken, Kran­ken­kas­sen, der Indu­strie- und Han­dels­kam­mer Tipps aus der Pra­xis. Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern erhal­ten zudem Feed­back zu ihren Ideen.

Anmel­dung erbeten

Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 30 Euro. Inter­es­sier­te mel­den sich bit­te bis Frei­tag, 3. Novem­ber 2023, bei Kreis-Wirt­schafts­för­de­rer Tho­mas Wächt­ler, unter der Tele­fon­num­mer 09131/803‑1270 an. Mehr Infos zum Pro­gramm unter https://​www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de/​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​-​b​i​l​d​u​n​g​/​e​x​i​s​t​e​n​z​g​r​u​e​n​d​u​ng/.