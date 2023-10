Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg:

LKR. BAM­BERG. In der Nacht zum Frei­tag soll ein Mann in ein Schreib­wa­ren­ge­schäft in Zap­fen­dorf ein­ge­bro­chen sein. Strei­fen der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land nah­men einen Tat­ver­däch­ti­gen auf der Flucht fest. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Gegen 3.30 Uhr am Frei­tag hat­te ein Zeu­ge zer­sprin­gen­des Glas aus einem Schreib­wa­ren­ge­schäft in Zap­fen­dorf gehört und sofort den Not­ruf ver­stän­digt. Meh­re­re Strei­fen der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land fahn­de­ten nach dem Täter. Mit Erfolg: In der Nähe des Tat­orts kon­trol­lier­ten sie einen 22-Jäh­ri­gen. Da die­ser Die­bes­gut aus dem Schreib­wa­ren­ge­schäft bei sich hat­te, nah­men die Beam­ten den Mann vor­läu­fig fest. In sei­nem Ruck­sack fan­den sie Tabak­wa­ren und Glücks­spiel­lo­se im Wert von zir­ka 1.500 Euro. Wenig spä­ter wur­den die Poli­zi­sten noch auf wei­te­re Ein­brü­che in eine Bäcke­rei und eine Gara­ge sowie den ver­such­ten Auf­bruch der Ein­gangs­tür einer Apo­the­ke in Zap­fen­dorf auf­merk­sam. Der Gesamt­scha­den wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den dürf­te im hohen vier­stel­li­gen Bereich lie­gen. Poli­zei und Staats­an­walt­schaft ermit­teln der­zeit, ob der Mann auch für die­se Taten ver­ant­wort­lich ist. Noch in der Nacht durch­such­ten Poli­zei­be­am­te die Woh­nung des 22-Jäh­ri­gen in Bam­berg. Dort fan­den sie wei­te­res Die­bes­gut und Beweismittel.

Der 22-Jäh­ri­ge wur­de am Frei­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter am Amts­ge­richt Bam­berg vor­ge­führt. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg erließ die­ser Haft­be­fehl gegen den Mann. Er befin­det sich seit­dem in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men. Der­zeit wird geprüft, ob dem 22-Jäh­ri­gen auch neun wei­te­re Ein­brü­che in Hirschaid in der Nacht auf den 12. Okto­ber, in Strul­len­dorf am 6. und 9. Okto­ber sowie am 16. Sep­tem­ber vor­ge­wor­fen wer­den können.

Die Ermitt­ler suchen in die­sem Zusam­men­hang nach Zeu­gen. Wer Anga­ben zu den jüng­sten Taten in Zap­fen­dorf oder auch zu den Taten in Hirschaid oder Strul­len­dorf machen kann, mel­det sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bamberg.