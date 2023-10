Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg:

In der Nacht auf Mitt­woch gerie­ten drei Män­ner im Anker­zen­trum Bam­berg in Streit. Einer der Män­ner wur­de dabei mit einem Mes­ser schwer ver­letzt. Die bei­den Angrei­fer sit­zen auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg in Untersuchungshaft.

Am frü­hen Mitt­woch­mor­gen, gegen 2.15 Uhr, gerie­ten im Anker­zen­trum Bam­berg drei Bewoh­ner in Streit. Die Aus­ein­an­der­set­zung eska­lier­te, als ein 28-Jäh­ri­ger ein Mes­ser gezückt und damit sei­nen 34-jäh­ri­gen Kon­tra­hen­ten ange­grif­fen haben soll. Die­ser erlitt dabei schwe­re Ver­let­zun­gen im Bauch­be­reich. Gleich­zei­tig soll er von einem 39-Jäh­ri­gen attackiert wor­den sein, der ihn mit einem Glas auf den Kopf geschla­gen haben soll. Der Ver­letz­te muss­te zur medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung ins Krankenhaus.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg und die Staats­an­walt­schaft Bam­berg über­nah­men die Ermitt­lun­gen. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg wur­den bei­de Tat­ver­däch­ti­ge am Don­ners­tag­vor­mit­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Die­ser erließ Unter­su­chungs­haft­be­fehl gegen bei­de. Sie befin­den sich jetzt in ver­schie­de­nen Justiz­voll­zugs­an­stal­ten und müs­sen sich unter ande­rem wegen ver­such­ten Tot­schlags straf­recht­lich verantworten.