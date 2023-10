Tra­di­tio­nel­ler Herbst­markt in Bam­berg auf dem Marktplatz

Auch in die­sem Jahr bie­ten seit dem 14. Okto­ber 2023, Markt­be­schicker wie­der Leder­wa­ren, Zir­ben­holz­pro­duk­te und Süß­wa­ren, sowie Auto­po­li­tur und Haus­halts­wa­ren auf dem Max­platz an. Der tra­di­tio­nel­le Bam­ber­ger Herbst­markt dau­ert zwei Wochen und endet am Sams­tag, 28. Okto­ber 2023. Er hat täg­lich zwi­schen 8.30 Uhr und 20 Uhr geöff­net, am Sonn­tag, 15. Okto­ber 2023, zwi­schen 11 Uhr und 18 Uhr.