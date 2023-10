For­schung und Wis­sen zum Anfassen

Spek­ta­ku­lä­re Wis­sen­schafts­shows, Mit­mach­ak­tio­nen, Labor­füh­run­gen und span­nen­de Vor­trä­ge aber auch vie­le Kul­tur­ange­bo­te: Am Sams­tag, 21. Okto­ber, fin­det von 17:00 bis 24:00 Uhr die 11. Lan­ge Nacht der Wis­sen­schaf­ten in Erlan­gen, Fürth und Nürn­berg statt. Bereits um 14:00 Uhr star­tet das Kinderprogramm.

Neben Hoch­schu­len, For­schungs­ein­rich­tun­gen und Unter­neh­men betei­li­gen sich auch wie­der städ­ti­sche Ein­rich­tun­gen. Die Stadt­bi­blio­thek (Mark­platz 1) ist beim Kin­der­pro­gramm ab 14:00 Uhr dabei. Hier kann man mit Lern­ro­bo­tern auf Ent­deckungs­rei­se gehen und an einem Musik­ro­bo­ter mit­bau­en. Bei der städ­ti­schen Jugend­kunst­schu­le (Fried­rich­stra­ße 33) heißt es nach­mit­tags: „Flit­zen­de Scribb­le Bots durch­kreu­zen die schwarz­ge­flu­te­te Gala­xie“. Und im Stadt­mu­se­um am Mar­tin-Luther-Platz geht es eben­falls bereits ab 14:00 Uhr los: Man kann die Mit­mach­aus­stel­lung „STEIN­ZEIT! Ein­fach geni­al“ erkun­den und auf einem Klet­ter­turm vor dem Muse­um klet­tern wie Ötzi. Zudem gibt es zahl­rei­che Mit­mach­ak­tio­nen rund um die Stein­zeit und wie­der den belieb­ten Ral­lye Par­cours mit Tret­fahr­zeu­gen. Bis Mit­ter­nacht gibt es Kurz­füh­run­gen, Vor­trä­ge zur Muse­ums­samm­lung und Vor­füh­run­gen. Das Kunst­pa­lais führt durch die aktu­el­le Aus­stel­lung „High Five“, lädt aber auch zum Blick hin­ter die Kulis­sen des Aus­stel­lungs­auf­baus ein. Im Kunst­mu­se­um (Nürn­ber­ger Stra­ße 9) kann man die Aus­stel­lung Raum für Foto­gra­fie erkunden.

Im Lese­ca­fé „Anstän­dig essen“ (Haupt­stra­ße 55), einem Koope­ra­ti­ons­pro­jekt der vhs mit dem Ver­ein Lese­ca­fé, ist unter ande­rem der Vor­trag „Land­wirt­schaft ohne Tie­re“ zu hören und man kann sich im Kli­ma­schau­fen­ster zum The­ma „Hit­ze­wel­len, Stadt­be­bau­ung und Ver­sie­ge­lung“ infor­mie­ren. Zu Gast ist zudem der Cli­ma­te­Hub Erlan­gen, der ver­schie­de­ne Kli­ma­pro­jek­te ver­netzt. Schnell und kli­ma­freund­lich las­sen sich Erlan­gens Part­ner­stadt Rennes und in die mit­tel­frän­ki­sche Part­ner­re­gi­on Nou­vel­le-Aqui­taine im deutsch-fran­zö­si­schen Insti­tut (Süd­li­che Stadt­mau­er­stra­ße 28) kennenlernen.

Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.nacht​-der​-wis​sen​schaf​ten​.de.

„Erlan­ger Herbst“ lockt am Samstag

Ein Ein­kaufs­er­leb­nis­tag mit musi­ka­li­schen Akzen­ten und umfas­sen­dem Pro­gramm: Für einen gan­zen Tag, am Sams­tag, 21. Okto­ber, lädt das City-Manage­ment Erlan­gen zum „Erlan­ger Herbst“. Einer der Höhe­punk­te in der Pro­gramm­pla­nung sind die Baye­ri­schen Musik­schul­ta­ge mit zwei zen­tra­len Büh­nen in der Innen­stadt. Die Stadt bie­tet mit dem BIO-TAG Erlan­gen einen Stra­ßen­zug vol­ler Genuss zu den The­men regio­nal, öko­lo­gisch und fair an.

Zum „Erlan­ger Herbst“ put­zen sich nicht nur Erlan­gens Geschäf­te, Cafés und Restau­rants raus. Über die gan­ze Innen­stadt ver­teilt ent­decken die Besu­che­rin­nen und Besu­cher ein viel­sei­ti­ges Akti­ons­pro­gramm, an zen­tra­len Plät­zen und in den Sei­ten­gas­sen. Das City-Manage­ment hat in Abspra­che mit vie­len Part­nern ein breit­ge­fä­cher­tes Pro­gramm erstellt, das dies­mal einen musi­ka­li­schen Schwer­punkt setzt.

Die 46. Baye­ri­schen Musik­schul­ta­ge (19.–21. Okto­ber) gastie­ren die­ses Jahr in Erlan­gen und so zei­gen jun­ge, talen­tier­te Künst­le­rin­nen und Künst­ler ihr Kön­nen auf zwei Büh­nen, am Schloß­platz und dem Vor­platz Piaz­ze­ta Erlan­gen Arca­den. Zudem hat das City-Manage­ment Stra­ßen­künst­ler enga­giert, die ent­lang der Haupt­stra­ße für eine ent­spann­te Atmo­sphä­re sorgen.

Für Fami­li­en und Kin­der wird es auch in den Erlan­gen Arca­den span­nend. Hier gastiert die KiKa-Vor­schul-Welt, die am Sams­tag mit gro­ßer Büh­nen­show und Par­ty mit KiKA­NiN­CHEN-Mode­ra­tor Chri­sti­an und Kika­nin­chen die Kids überrascht.

Zudem infor­mie­ren auch wie­der Erlan­ger Ver­ei­ne und Ver­bän­de, wie das Tech­ni­sche Hilfs­werk mit eige­nem Akti­ons­pro­gramm am Huge­not­ten­platz. Am Boh­len­platz laden Tanz und Musik zum gro­ßen Fami­li­en­spaß ein. Wer auf der Suche nach kuli­na­ri­schen Genüs­sen ist, wird dies­mal am Neu­städ­ter Kir­chen­platz fün­dig. Hier ruft „La dol­ce vita“, der Platz ver­wan­delt sich zur Piaz­za Ita­lia­na, mit köst­li­chen ita­lie­ni­schen Ape­ri­tifs, Bier und Speisen.

Das gan­ze Pro­gramm gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.info/​e​r​l​a​n​g​e​r​h​e​r​b​st/.

Stadt lädt erst­mals zu BIO-Tag

Die Stadt Erlan­gen – Mit­glied im Netz­werk der Bio-Städ­te – ver­an­stal­tet erst­mals einen BIO-Tag. Er fin­det im Rah­men des „Erlan­ger Herb­stes“ am Sams­tag, 21. Okto­ber, von 10:00 bis 15:00 Uhr in der Was­ser­turm­stra­ße statt. Im Mit­tel­punkt: Betrie­be und Men­schen hin­ter der Bio­stadt ken­nen­ler­nen und die Viel­falt regio­na­ler Bio-Pro­duk­te. Ein Stra­ßen­fest vol­ler Genuss mit Stän­den rund um die The­men regio­nal, öko­lo­gisch, fair: Was hat Erlan­gen in Sachen nach­hal­ti­ger und kli­ma­freund­li­cher Bio-Ernäh­rung zu bie­ten? Wer steckt hin­ter den loka­len Unter­neh­men und Initia­ti­ven? Um all die­se Fra­gen geht es und – natür­lich – steht das Pro­bie­ren ganz oben auf der Agen­da. Dane­ben war­ten auch Mit­mach- und Gewinn-Aktio­nen sowie Tipps zu regio­na­len Einkaufsmöglichkeiten.

Einem Bio-Bäcker kann live bei sei­nem Hand­werk über die Schul­ter geschaut wer­den. Eine gan­ze Rei­he an loka­len Bio-Erzeu­gern und Hof­lä­den, aber auch beson­de­ren land­wirt­schaft­li­chen Ver­mark­tungs­zu­sam­men­schlüs­sen wie Sola­wi, Markt­schwär­mer und Abo­ki­ste locken zum Ein­kauf von Bio-Obst & Gemü­se und ande­ren sai­so­na­len Erzeug­nis­sen wie Zie­gen­kä­se, Eiern oder Getrei­de­pro­duk­ten. Auch die Lebens­mit­tel­ret­ter sind vor Ort und kön­nen berich­ten, wel­che Ansät­ze es im Bio-Bereich zum Tei­len gibt. Nach dem Mot­to „glo­bal den­ken, lokal han­deln“ kann man sich über fair gehan­del­te Bio­pro­duk­te aus aller Welt infor­mie­ren. Für Fami­li­en mit Kin­dern gibt es Mit­mach-Aktio­nen, für alle Gäste ein Bio-Quiz mit Ver­lo­sung von bio-fai­ren Taschen, gefüllt mit Bio­pro­duk­ten (14:00 Uhr). Am Stand der Bio­stadt kann u.a. die bun­te Ern­te des Zukunft­s­ackers Büchen­bach bestaunt wer­den – direkt vom Acker auf den Teller.

Die Stadt Erlan­gen ist 2017 per Stadt­rats­be­schluss dem deut­schen Bio­städ­te-Netz­werk bei­getre­ten und seit­dem offi­zi­ell Bio­stadt. Damit ver­bun­den sind Zie­le wie den Öko­land­bau, die Wei­ter­ver­ar­bei­tung und die Nach­fra­ge nach Bio-Lebens­mit­teln mit kur­zen Trans­port­we­gen und regio­na­ler Wert­schöp­fung zu för­dern, Bio-Lebens­mit­teln bei öffent­li­chen Ein­rich­tun­gen, Ver­an­stal­tun­gen und Märk­ten Vor­rang zu geben, ins­be­son­de­re bei der Essens­ver­sor­gung von Kin­dern und Jugend­li­chen in Kitas und Schu­len auf gesun­de Bio-Lebens­mit­tel zu set­zen oder unter ande­rem über viel­fäl­ti­ge Aktio­nen pri­va­te Ver­brau­che­rin­nen und Ver­brau­chern, aber auch Betriebs­kan­ti­nen, Cate­ring­un­ter­neh­men und Gastro­no­mie­ge­wer­be für Bio zu begeistern.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​b​i​o​s​t​adt.

Stadt­mu­se­um: Vor­trag zu den Anfän­gen des Textilhandwerks

Atmungs­ak­ti­ve und ther­mo­re­gu­lie­ren­de Tex­ti­li­en aus Che­mie­fa­sern sind heu­te jedem bekannt. Doch schon vor über 5.000 Jah­ren stell­ten unse­re Vor­fah­ren was­ser­dich­te und stra­pa­zier­fä­hi­ge Stof­fe her. Die Vor­läu­fer von kul­ti­vier­ten Tex­til­fa­sern aus Flachs oder Wol­le wur­den Gras, Gehölz­bast und Rin­de gewon­nen. Aus die­sen Roh­stof­fen ent­stan­den All­tags­ge­gen­stän­de wie Sei­le, Schnü­re, Net­ze oder Kör­be. In einem Vor­trag am Don­ners­tag, 19. Okto­ber, um 18:30 Uhr im Stadt­mu­se­um spricht Johan­na Banck-Bur­gess, Koor­di­na­to­rin des THEF­BO-Pro­jekts (Lan­des­amt für Denk­mal­pfle­ge im Regie­rungs­prä­si­di­um Stuttgart).

Die Tex­til­ar­chäo­lo­gin aus Baden-Würt­tem­berg lei­te­te das For­schungs­pro­jekt „THEF­BO“ über die kul­tur­hi­sto­ri­sche Bedeu­tung des Tex­til­hand­werks in den prä­hi­sto­ri­schen Feucht­bo­den­sied­lun­gen am Boden­see und in Ober­schwa­ben. Sie stellt in ihrem Vor­trag die Ergeb­nis­se des For­schungs­pro­jekts vor, das neue Erkennt­nis­se auf das Tex­til­hand­werk in der Jung­stein­zeit lie­fert und die Wich­tig­keit der pflanz­li­chen Tex­ti­li­en für die Sess­haft­wer­dung des Men­schen deut­lich macht. Der Ein­tritt ist frei.

Was sieht KI: Mensch mit Rechten?

Die Erlan­ger Amne­sty Grup­pe lädt am Don­ners­tag, 19. Okto­ber, um 18:00 Uhr zur Aus­stel­lungs­er­öff­nung in die Stadt­bi­blio­thek (Markt­platz 1) ein. Prof. Andre­as Mai­er und Prof. Sören Torrau von der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg hal­ten Impuls­vor­trä­ge zu Teil­be­rei­chen der Künst­li­chen Intel­li­genz. Danach folgt eine Ein­füh­rung in die Aus­stel­lung. Sie wirft den Blick auf die Gefah­ren und Chan­cen der Künst­li­che Intel­li­genz für die Men­schen­rech­te. Wie kön­nen wir die Ver­wen­dung der Künst­li­chen Intel­li­genz sinn­voll regu­lie­ren? Wel­che Daten dür­fen über uns erfasst wer­den? Die Aus­stel­lung kann bis zum 5. Dezem­ber in der Stadt­bi­blio­thek besich­tigt werden.

Abschluss­kon­zert des Jubi­lä­ums­jahrs „20 Jah­re Erlangen-Beşiktaş“

Gemein­sam mit dem Ver­ein zur För­de­rung der Städ­te­part­ner­schaft Erlan­gen-Beşik­taş, ERBEŞ e.V. lädt die Stadt zum Abschluss­kon­zert des Jubi­lä­ums­jah­res „20 Jah­re Städ­te­part­ner­schaft“ ein. Es fin­det am Frei­tag, 20. Okto­ber, um 19:30 Uhr im Redou­ten­saal (Thea­ter­platz 1) statt. Auf Initia­ti­ve von Osman Öksü­zoğ­lu, Mei­ster der Ney-Flö­te und ver­schie­de­ner Per­cus­sions-Instru­men­te gibt es tür­ki­sche Musik vom 16. bis zum 20. Jahr­hun­dert zu hören. Osman ist es gelun­gen, die Sän­ge­rin Dilek Tür­kan und den Musi­ker Derya Tür­kan aus Istan­bul für das Kon­zert in Erlan­gen zu gewin­nen. Bei­des Künst­ler, die weit über die Gren­zen der Tür­kei hin­aus bekannt sind.Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den für den Jugend­aus­tausch zwi­schen bei­den Städ­ten wird gebeten.

Info­abend zur Mach­bar­keits­stu­die Theodor-Heuss-Anlage

Die Stadt Erlan­gen lädt zusam­men mit dem Büro De Buhr La Land­schafts­ar­chi­tek­tur am Mitt­woch, 25. Okto­ber, zu einem Infor­ma­ti­ons­abend zur Mach­bar­keits­stu­die Theo­dor-Heuss-Anla­ge ein. Er beginnt um 18:00 Uhr in der Kir­chen­ge­mein­de St. Sebald (Eger­land­stra­ße 22). Alle am Pro­jekt inter­es­sier­ten Anwoh­ner, Ein­rich­tun­gen und Nut­zer sind ein­ge­la­den, sich über den Sach­stand zu infor­mie­ren und zu diskutieren.

In ver­schie­de­nen Ver­an­stal­tun­gen zur Bür­ger­be­tei­li­gung wur­den Wün­sche nach mehr Sitz,- und Treff­mög­lich­kei­ten, Begrü­nung und mehr Ver­kehrs­si­cher­heit laut. Wie das zustän­di­ge Amt für Stadt­pla­nung und Mobi­li­tät mit­teilt, soll die Mach­bar­keits­stu­die die Ver­bes­se­rungs­mög­lich­kei­ten kon­kre­ti­sie­ren. Dem Inte­grier­ten Stadt­teil­ent­wick­lungs­kon­zept ISEK Erlan­gen-Süd­ost fol­gend sol­len dabei ins­be­son­de­re die Quar­tiers­mit­te durch höhe­re Auf­ent­halts­qua­li­tät gestärkt, bestehen­de Nah­ver­sor­gungs­ein­rich­tun­gen bes­ser ver­knüpft und der Grün­zug auf­ge­wer­tet werden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​s​u​e​d​ost.

Sper­rung in der Süd­li­chen Stadt­mau­er­stra­ße ab Dienstag

Die Süd­li­che Stadt­mau­er­stra­ße (zwi­schen Goe­the- und Schuh­stra­ße) ist von Diens­tag, 17. Okto­ber, bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 17. Novem­ber, voll- bzw. halb­sei­tig gesperrt. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, sind Ver­le­ge­ar­bei­ten von voda­fone Kabel Deutsch­land der Grund für die Sper­rung. Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer kön­nen die Bau­stel­le pas­sie­ren. Info: www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Que­rungs­hil­fe auf Nie­dern­dor­fer Straße

Die Nie­dern­dor­fer Stra­ße zwi­schen Neu­ses und Nie­dern­dorf bekommt eine Que­rungs­hil­fe. Auf Höhe der Bus­hal­te­stel­le wird dort am Mon­tag, 23. Okto­ber, mit den Bau­ar­bei­ten begon­nen. Bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 1. Dezem­ber, regelt dann eine Bau­stel­len­am­pel die halb­sei­ti­ge Sper­rung der Stra­ße. Dar­über infor­mier­te jetzt das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt. Der Fuß- und Rad­ver­kehr wird je nach Bau­ab­schnitt ent­spre­chend berück­sich­tigt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Sper­rung in der Hin­den­burg-/Bis­marck­stra­ße

Auf­grund von meh­re­ren Haus­an­schlüs­sen kommt es im Ein­mün­dungs­be­reich der Hin­den­burg- auf Höhe Bis­marck­stra­ße ab Mon­tag, 23. Okto­ber, zu einer Voll­sper­rung. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, gilt die Sper­rung samt aus­ge­schil­de­ter Umlei­tung bis vor­aus­sicht­lich Sams­tag, 9. Dezember.