Date: 21.Oktober 23 von 16 bis 19 Uhr – Fami­li­en­zen­trum St. Johannis

Wir bie­ten Ihnen top modi­sche, gut erhal­te­ne Damen-Mar­ken­be­klei­dung für wenig Geld.

Bei uns fin­det jede Dame und jedes Girl das pas­sen­de Out­fit zur Ergän­zung Ihres Klei­der­schran­kes. Von Grö­ße 34 bis Grö­ße 54 prä­sen­tiert das Bas­ar­team erst­klas­si­ge Mode und macht Ihr Shop­ping in ent­spann­ter Atmo­sphä­re zum Erlebnis.

Eine Ver­kaufs­num­mer für Ihre Mar­ken-Damen­be­klei­dung kön­nen Sie über die basar­li­no-App unter – www​.basar​li​no​.de/​3​889 – erhalten.

Wir suchen noch hel­fen­de Hän­de für die Durch­füh­rung des Basars.

Kom­men Sie gemein­sam mit Ihrer Freun­din und packen Sie mit an. Sie kön­ne sich auf der Hel­fer­li­ste in der App ein­tra­gen oder eine E‑Mail an: basar-​familienzentrum-​st.​johannis.​fo@​gmx.​de schreiben.