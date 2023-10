Bereits zum sech­sten Mal fand am ver­gan­ge­nen Sonn­tag fand im und um das SVB Hal­len­bad der Swim & Run, unter Aus­rich­tung der Tri­ath­lon­ab­tei­lung des SV Bay­reuth statt. Die dies­jäh­ri­ge Ver­an­stal­tung hat­te knapp 100 Anmel­dun­gen zu verzeichnen.

Die Teil­neh­mer tra­ten dabei im Schwim­men und Lau­fen gegen­ein­an­der an. Dabei wur­den je nach Alters­klas­se zwi­schen 50 und 600 Meter im Becken zurück­ge­legt, ehe nach einer kur­zen Pau­se ein 0,2 bis 5 Kilo­me­ter lan­ger Lauf am Roten Main im Jagd­start­ver­fah­ren absol­viert wur­de. Erst­mals im Ange­bot war auch eine Inklu­si­ons­wer­tung, die mit 13 Anmel­dun­gen beson­de­ren Zuspruch fand. Beson­de­ren Charme bot die abschlie­ßen­de Lauf­strecke bei son­ni­gen und herbst­li­chen Bedingungen.

Die Jüng­sten aus den Jahr­gän­gen 2016 und 2017 haben 50 Meter im Becken und 200 Meter auf der Lauf­strecke zurück­ge­legt. Die schnell­sten Lot­te Fan­kel vom SV Bay­reuth und Fre­de­rik Deich­sel vom ATS Kulm­bach benö­tig­ten dafür nur 01:24 Min bzw. 01:37 Min. Mika Fan­kel (2:39 Min.) und Mag­da­le­na Doe­ge (3:10 Min.), bei­de vom SV Bay­reuth, waren die Schnell­sten aus den Jahr­gän­gen 2014/2015 für 100 m Schwim­men und 0,4 km Lau­fen. Die Kon­kur­renz der Jahr­gän­ge 2012/2013 mit 200 m Schwim­men und 1,0 km Lau­fen konn­ten Max Sche­del (6:35 Min.) vom ATS Kulm­bach und Mat­hil­da Zapf (6:59 Min.) vom SV Bay­reuth für sich ent­schei­den. Die Star­ter aus den Jahr­gän­gen 2008 bis 2011 leg­ten bereits 300 m im Was­ser und 2,5 km zu Fuß zurück. Dabei war Dana Schör­ner vom Gealan Tri Team IfL Hof in der Jugend B mit 15:48 Min. ins­ge­samt am Schnell­sten. In der Wer­tung Schü­ler A hat­ten Johan­nes Liet­zau (14:28 Min.) vom Tri­ath­lon Chem­nitz e. V. und Lia Puzicha (14:57 Min.) vom TV 1848 Erlan­gen die Nase vorn. Alle Teil­neh­mer der Jahr­gän­ge 2006 und älter dürf­ten bereits wie die Erwach­se­nen über die vol­le Distanz von 600 m Schwim­men und 5 km Lau­fen antre­ten. Die Schnell­sten der Jugend A waren Hen­rik Tem­men (34:53 Min.) vom SV Bay­reuth und Nad­ja Schör­ner (31:08 Min.) vom Gealan Tri Team IfL Hof. Die schnell­ste Gesamt­zeit des Tages konn­te Tim Frisch vom La Car­rera Tri­Team Roth­see in 24:49 Min auf­wei­sen. Er ver­wies damit Flo­ri­an Puch­ta (26:11 Min. ) vom IfL Hof und Niki Abel (26:20 Min.) vom TSV Alten­furt auf die Plät­ze zwei und drei. Schnell­ste Frau in der Erwach­se­nen­klas­se war mit einer sou­ve­rä­nen Lei­stung Lara Tonak (29:56 Min.) vom TSV Bran­nen­burg vor Ann-Sophie Mei­er (31:30 Min., SV Nikar Hei­del­berg) und Rebec­ca Hen­richs-Kohl (35:34 Min., SV Bayreuth).

Die Ver­an­stal­ter vom SV Bay­reuth Tri­ath­lon waren sehr zufrie­den mit dem rei­bungs­lo­sen Ablauf der Ver­an­stal­tung und freu­ten sich über die deut­lich erhöh­te Reso­nanz im Ver­gleich zum Vor­jahr. Ihr Dank gilt auch allen Teil­neh­mern, Koope­ra­ti­ons­part­nern und Sponsoren.

Die voll­stän­di­ge Ergeb­nis­li­ste sowie zahl­rei­che Bil­der vom Event fin­den sich auch im Inter­net unter http://​swi​man​drun​.svb​-tri​ath​lon​.de sowie auf der Face­book-Sei­te der Tri­ath­lon­ab­tei­lung des SV Bayreuth.

Infor­ma­tio­nen zum Ver­ein unter https://​svbay​reuth​.de/