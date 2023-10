Wäh­rend sich die Tem­pe­ra­tu­ren noch nach Frei­bad anfüh­len, wirft das dies­jäh­ri­ge Weih­nach­ten bereits sei­ne ersten Schat­ten vor­aus. Bam­berg sucht wie­der sein Christ­kind! Nach­dem die Amts­zeit von Christ­kind Lui­sa Wer­ner zu Ende ist, sucht das Stadt­mar­ke­ting Bam­berg eine Nach­fol­ge­rin für eines der schön­sten Bam­ber­ger Ehrenämter.

Seit Jahr­zehn­ten hat Bam­berg ein eige­nes Christ­kind, das all­jähr­lich zur Advents­zeit den tra­di­tio­nel­len Bam­ber­ger Weih­nachts­markt eröff­net und bei vie­len Aktio­nen bzw. Ver­an­stal­tun­gen für vor­weih­nacht­li­che Stim­mung sorgt.

Alle Mäd­chen, die sich ger­ne für die Rol­le des dies­jäh­ri­gen Christ­kin­des bewer­ben möch­ten, soll­ten zwi­schen 10 und 14 Jah­re sein, aus der Stadt oder dem Land­kreis Bam­berg kom­men und viel Spaß am Umgang mit Men­schen und öffent­li­chen Auf­trit­ten haben. Als offi­zi­el­le Reprä­sen­tan­tin der Weih­nachts­stadt Bam­berg wird das neue Christ­kind eine Viel­zahl an regio­na­len Advents­ver­an­stal­tun­gen berei­chern. So sind unter ande­rem, mit dem Ober­bür­ger­mei­ster, die Eröff­nung des Bam­ber­ger Weih­nachts­mark­tes, der Besuch der Bam­ber­ger Kin­der­kli­nik und vie­ler Weih­nachts­märk­te im Land­kreis Bam­berg, sowie Besu­che in Alten- und Pfle­ge­hei­men, Kin­der­ein­rich­tun­gen, Bür­ger­ver­ei­nen und Unter­neh­men geplant. Dar­über hin­aus haben ins­be­son­de­re Ver­ei­ne und ehren­amt­li­che Insti­tu­tio­nen die Mög­lich­keit das Bam­ber­ger Christ­kind für ihre Weih­nachts­ak­tio­nen gegen eine gerin­ge Spen­de zu buchen. Wer also Lust und Zeit hat als Bam­ber­ger Christ­kind auf­zu­tre­ten, soll­te sei­ne BEWER­BUNG BIS ZUM 19. OKTO­BER 2023 an das Stadt­mar­ke­ting Bam­berg, Obe­re König­str. 1, 96052 Bam­berg schicken (info@​stadtmarketing-​bamberg.​de).

Bei Rück­fra­gen infor­miert Euch das Team vom Stadt­mar­ke­ting Bam­berg ger­ne auch per­sön­lich unter Tel. 0951 / 20 10 30.