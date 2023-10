Auch im Okto­ber ent­führt die Autoren­grup­pe Wort­künst­ler Mit­tel­fran­ken im Hof­ca­fé in Bam­berg die Gäste wie­der in die Welt der fränkischen…

Lesung „Ver­flix­ter All­tag“ im Hof­ca­fé in Bam­berg

Histo­ri­sches Muse­um Bam­berg bie­tet Kurz­füh­rung „Lie­be oder Last?! – Bau­stel­le Denk­mal“

Kurz­füh­rung in der Mit­tags­pau­se am 17. Okto­ber Am Diens­tag, 17. Okto­ber 2023, führt der „Kunst­snack“, die mit­täg­li­che Kurz­füh­rung der Dombergmuseen,…