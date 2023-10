Am 14.10.2023 rei­ste die 1. Damen­mann­schaft der DJK Eggols­heim zum zwei­ten Spiel­tag der Sai­son nach Wei­den, um dort gegen den TB Wei­den zu spie­len. Nach der Nie­der­la­ge am ersten Spiel­tag woll­te das Team die­ses Mal nicht ohne einen ersten Punkt in der Lan­des­li­ga nach Hau­se gehen.

Im ersten Satz hat­te die DJK Eggols­heim anfäng­li­che Schwie­rig­kei­ten in das Spiel gegen Wei­den hin­ein zu kom­men und lag daher meist ein paar Punk­te hin­ter dem Geg­ner. Nach­dem der Trai­ner eine Aus­zeit nahm und den Spie­le­rin­nen Hin­wei­se gab, konn­ten die­se in ihr eigent­li­ches Spiel fin­den. Dadurch hol­te die Mann­schaft die feh­len­den Punk­te auf und konn­te durch gute Angrif­fe und einer tak­ti­schen Spiel­wei­se die­sen Satz mit 25:22 für sich gewinnen.

Im zwei­ten und drit­ten Satz hat­ten die Geg­ner aus Wei­den durch star­ke Auf­schlä­ge und einer sehr prä­sen­ten Mit­tel­an­g­rei­fe­rin die Nase vor­ne und konn­ten somit ihre Punk­te­füh­rung aus­bau­en. Lei­der fand die DJK in die­sen Sät­zen nicht in ihre eigent­li­che Spiel­rou­ti­ne zurück und gaben somit die­se zwei Sät­ze an den Geg­ner mit 16:25 und 11:25 ab.

Das Blatt wen­de­te sich jedoch wie­der im vier­ten Satz. Die Eggols­hei­me­rin­nen konn­ten end­lich wie­der ihre eigent­li­che Spiel­rou­ti­ne an den Tag legen und punk­te­ten mit star­ken Auf­schlä­gen und Angrif­fen. Trotz des knap­pen Punk­te­un­ter­schieds zu der geg­ne­ri­schen Mann­schaft behiel­ten sie die Ner­ven und konn­ten die­sen Satz mit 25:22 für sich entscheiden.

Somit ging es für die Mann­schaft in den fünf­ten Satz und ein Punkt in der Tabel­le war ihnen bereits sicher. Jetzt ging es dar­um den zwei­ten Punkt auch noch zu holen. Durch die Spiel­rou­ti­ne der Damen­mann­schaft, konn­te die­se zu Beginn des fünf­ten Sat­zes die Füh­rung behal­ten, jedoch kam die Mann­schaft dann ins Strau­cheln und sie gaben die Punk­te­füh­rung an den TB Wei­den ab. Am Ende stand es 8:14 für Wei­den und es ging dar­um die Ner­ven zu behal­ten. Die Mann­schaft aus Eggols­heim konn­te sich noch bis an die 13 Punk­te her­an­spie­len. Den­noch muss­ten die Spie­le­rin­nen dann lei­der auch die­sen Satz mit 13:15 abge­ben und somit blieb es bei dem 1 Punkt in der Tabelle.

Die Mann­schaft lässt den Kopf nicht hän­gen und berei­tet sich nun inten­sivst für ihren ersten Heim­spiel­tag am 28.10.2023 in der Egger­bach­hal­le in Eggols­heim vor.