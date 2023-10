Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Bereits vom 07.10.2023 auf den 08.10.2023 wur­de aus einem Fahr­zeug, was in der Theu­er­stadt geparkt abge­stellt war, ein Par­fum sowie Bar­geld ent­wen­det. Der Pkw war nicht ver­sperrt, die Gunst der Stun­de nutz­te ein bis dato unbe­kann­ter Täter. Hin­wei­se zu dem Fall nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt entgegen.

BAM­BERG. Am Frei­tag­abend wur­de die Poli­zei Bam­berg-Stadt über einen Laden­dieb­stahl in Kennt­nis gesetzt. Ein 53jähriger Mann hat­te drei Dosen Fisch im Wert von rund 8 Euro gestoh­len. Bei der Auf­nah­me durch die Poli­zei wies sich der Mann zunächst mit einem ita­lie­ni­schen Aus­weis aus. Die Beam­ten klär­ten jedoch ab, dass es sich tat­säch­lich um einen marok­ka­ni­schen Mann han­del­te, gegen den zudem ein Haft­be­fehl bestand. Der Mann wur­de in eine JVA eingeliefert.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am 14.10.2023 ereig­ne­te sich gegen 00:30 Uhr im Berg­ge­biet, in der Lau­ren­zi­stra­ße, ein Ver­kehrs­un­fall, bei dem noch vie­le Fra­gen offen sind. Ein grau­er Audi A3, besetzt mit drei jun­gen Män­nern, befuhr den Lau­ren­zi­platz in stadt­ein­wär­ti­ger Rich­tung. Dabei tou­chier­te der Pkw einen geparkt abge­stell­ten Laster, sodass die Air­bags des Pkw aus­lö­sten. Die Insas­sen ver­lie­ßen flucht­ar­tig das Fahr­zeug und ent­fern­ten sich vom Unfall­ort. Auf­grund der Ermitt­lun­gen der Poli­zei konn­ten drei Män­ner als Insas­sen fest­ge­stellt wer­den, die Fahr­er­ei­gen­schaft konn­te jedoch nicht vor Ort geklärt wer­den. Des­halb wur­de das Fahr­zeug und diver­se Beweis­mit­tel sichergestellt.

Im Zuge der Unfall­auf­nah­me wur­den wei­te­re Ermitt­lungs­ver­fah­ren bezüg­lich eines Ver­sto­ßes gegen das Waf­fen­ge­setz und Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz eingeleitet.

Zeu­gen des Unfal­les bzw. Zeu­gen, die den Pkw zuvor im Berg­ge­biet fah­ren gese­hen haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Bam­berg-Stadt in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

BAM­BERG. Bei einem 36jährigen Mann wur­de am Frei­tag gegen 23 Uhr durch eine zivi­le Strei­fe ein Joint auf­ge­fun­den. Die Beam­ten hat­ten den auf­fäl­li­gen Mann zuvor in der Sand­stra­ße kon­trol­liert. Gegen den Mann wird nun wegen des Ver­sto­ßes gegen das BTMG ermittelt.

BAM­BERG. Zu einer Sach­be­schä­di­gung an einem geparkt abge­stell­ten Pkw in der Jäger­stra­ße sucht die Poli­zei Bam­berg Zeu­gen. Im Zeit­raum von 11 Uhr bis 23 Uhr wur­de das vor­de­re Kenn­zei­chen abge­ris­sen sodass ein Scha­den von rund 30 Euro entstand.

BAM­BERG. Ein Ver­kehrs­un­fall mit einer ver­letz­ten 27järhigen Pedelec-Fah­re­rin hat die Poli­zei Bam­berg-Stadt gegen 21 Uhr auf­ge­nom­men. Die­se war in der Moos­stra­ße ohne Fremd­be­tei­li­gung gestürzt und hat­te sich dabei leicht ver­letzt. Am Pedelec ent­stand Sach­scha­den in Höhe von rund 100 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Kenn­zei­chen vom Rol­ler entwendet

LICH­TEN­EI­CHE. In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch wur­de in der Gun­dels­hei­mer Stra­ße an einem Klein­kraf­trol­ler das Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ent­wen­det. Zum Tat­zeit­raum stand der Rol­ler frei­zu­gäng­lich an der Stra­ße. Die Ermitt­lun­gen wur­den zunächst gegen unge­kann­ten Täter auf­ge­nom­men. Wer hat die Tat beob­ach­tet oder sind ver­däch­ti­ge Personen/​Fahrzeuge auf­ge­fal­len. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tel.-Nr. 0951/9129–310 entgegen.

Wei­te­rer Pkw in Hirschaid angegangen

HIRSCHAID. Nach einem bereits ange­zeig­ten Fall, wur­de ein wei­te­rer Pkw, schwar­zer Audi/​A3, ange­gan­gen. Der Pkw stand in der Nacht vom 10.10.23 auf den 11.10.23 in der St.-Veit-Straße. Erst im lau­fe des Tages fiel der Geschä­dig­ten auf, dass Bar­geld aus der Geld­bör­se, eine Son­nen­bril­le sowie ein Deo­spray im Gesamt­wert von 230,- EUR fehl­ten. Nach der kri­mi­nal­tech­ni­schen Unter­su­chung, waren kei­ner­lei Auf­bruch­spu­ren zu erken­nen, wes­halb der Pkw offen­sicht­lich unbe­ab­sich­tigt unver­sperrt war. Die Ermitt­lun­gen wur­den zunächst gegen unbe­kann­ten Täter auf­ge­nom­men. Wer hat die Tat beob­ach­tet oder sind ver­däch­ti­ge Personen/​Fahrzeuge auf­ge­fal­len? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tel.-Nr.: 0951/9129–310 entgegen.

Jugend­li­cher Dis­ko­be­su­cher ver­hielt sich aggressiv

HALL­STADT. In den frü­hen Mor­gen­stun­den geriet ein 16-jäh­ri­ger auf dem Dis­ko­vor­platz in Streit mit einem 22-jäh­ri­gen. Er ver­such­te die­sen mit der Faust zu schla­gen, ver­fehl­te ihn jedoch. Durch den Schwung ver­lor der 16-jäh­ri­ge das Gleich­ge­wicht und geriet mit sei­nem Kopf gegen den Kopf einer unbe­tei­lig­ten 20-jäh­ri­gen, wobei die­se an der lin­ken Gesichts­sei­te leicht ver­letzt wurde.

Bei der Auf­nah­me vor Ort wur­de zudem noch fest­ge­stellt, dass der 16-jäh­ri­ge mit 0,35 mg/​l alko­ho­li­siert war. Dem 16-jäh­ri­gen erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen ver­such­ter Kör­per­ver­let­zung und fahr­läs­si­ger Körperverletzung.

Mit hoher Geschwin­dig­keit über gesperr­te Stra­ße gefahren

PETT­STADT. Ein 19-jäh­ri­ger Fah­rer eines roten BMWs fiel am Frei­tag­nach­mit­tag auf der Ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Pett­stadt – Reun­dorf durch sei­ne schnel­le Fahr­wei­se auf, wei­ter­hin war die Stra­ße für Kraft­fahr­zeu­ge gesperrt. Ein umsich­ti­ger 39-jäh­ri­ger Vater mit sei­nem Klein­kind war dort spa­zie­ren, sprach den jun­gen Fah­rer auf sein Fehl­ver­hal­ten an. In die­sem Gespräch zeig­te die­ser wenig Ver­ständ­nis und lach­te den 39-jäh­ri­gen auch aus.

Auf­grund des man­geln­den Ver­ständ­nis­ses, ver­stän­dig­te er die Poli­zei. Von einer Poli­zei­strei­fe wur­de der 19-jäh­ri­ge an sei­ner Wohn­an­schrift auf­ge­sucht, belehrt und mit 50,- EUR ver­warnt. Er zeig­te sich nach dem klä­ren­den Gespräch auch einsichtig.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

PKW wird vor LKW hergeschoben

HALL­STADT A70. Am Frei­tag­mit­tag kam es auf der A 70 bei der Anschluss­stel­le Hall­stadt zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Pkw und einem Lkw. Der nie­der­län­di­sche Fah­rer eines Pkw fuhr in die Auto­bahn ein, ohne auf die Vor­fahrt eines dort fah­ren­den Sat­tel­zu­ges zu ach­ten. Des­sen Fah­rer ver­such­te noch durch eine Voll­brem­sung und Aus­wei­chen einen Anstoß zu ver­hin­dern. Trotz­dem erfass­te der Sat­tel­zug den Pkw und schob ihn 50 Meter vor sich her, ehe er zum Still­stand kam. Im Pkw erlit­ten sowohl Fah­rer als auch Bei­fah­rer leich­te Ver­let­zun­gen. Der Fah­rer des Sat­tel­zu­ges blieb unver­letzt. Der Sach­scha­den wird auf 38 000 Euro geschätzt.

Durch Aqua­pla­ning in die Leitplanke

FORCH­HEIM A73. Zu schnell bei Regen war am Sams­tag­mit­tag eine Auto­fah­re­rin aus Forch­heim mit ihrem Cabrio­let auf der A 73 unter­wegs. Auf Höhe der Anschluss­stel­le Forch­heim-Süd kam sie ins Schleu­dern und prall­te fron­tal in die Mit­tel­schutz­plan­ke. Ihr total beschä­dig­ter Pkw kam quer zur Fahr­bahn zum Ste­hen. Die Fah­re­rin blieb zum Glück unver­letzt. Ein wei­te­rer Pkw wur­de auf der Gegen­fahr­bahn durch umher­flie­gen­de Tei­le beschä­digt. Der Ver­kehr muss­te über den Ein­fä­del­strei­fen gelei­tet wer­den, wodurch es zu erheb­li­chen Behin­de­run­gen kam. Der Gesamt­scha­den wird auf 7000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Leu­ten­bach. Am Don­ners­tag­vor­mit­tag zwi­schen 09–11 Uhr hat ein bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug in der Kirch­eh­ren­ba­cher Str. ver­mut­lich beim Ran­gie­ren an einer Eng­stel­le am Orts­ein­gang von Leu­ten­bach Ri. Kirch­eh­ren­bach eine ca. 4 m hohe Dach­rin­ne einer Scheu­ne am rech­ten Fahr­bahn­rand beschädigt.

Die Dach­rin­ne wur­de hier­bei in der Befe­sti­gung ver­scho­ben. Es ent­stand Sach­scha­den in einer Höhe von ca. 1000 Euro. Anschlie­ßend ent­fern­te sich der unbe­kann­te Fahr­zeug­füh­rer uner­laubt vom Unfallort.

Das unfall­ver­ur­sa­chen­de Fahr­zeug dürf­te ent­spre­chend hohe Fahr­zeug­ma­ße oder eine hohe Bela­dung gehabt haben.

Die Poli­zei Eber­mann­stadt erbit­tet Zeu­gen­hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 09194/7388–0.

Göß­wein­stein. Im Zeit­raum von Don­ners­tag­nach­mit­tag bis Frei­tag­vor­mit­tag wur­de ein in der Hein­rich-Faust-Stra­ße gepark­ter Vw, Polo, durch bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug im Bereich des Rad­laufs vor­ne links beschä­digt. Anschlie­ßend ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher uner­laubt von der Unfall­stel­le, ohne Fest­stel­lun­gen zu sei­ner Per­son getrof­fen zu haben. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 1000 Euro.

Die Poli­zei Eber­mann­stadt hat Ermitt­lun­gen wegen Ver­kehrs­un­fall­flucht auf­ge­nom­men und erbit­tet auch hier um Zeu­gen­hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 09194/7388–0.

Ver­kehrs­un­fäl­le mit Personenschaden

Eber­mann­stadt. Am Frei­tag­nach­mit­tag fuhr ein 77-jäh­ri­ger ein­hei­mi­scher Motor­rad­fah­rer mit sei­ner 74-jäh­ri­gen Frau auf dem Sozi­us auf der Kreis­stra­ße 41 Rich­tung Burg Feuerstein.

In einer Rechts­kur­ve kam der Motor­rad­fah­rer aus Unacht­sam­keit allein­be­tei­ligt nach rechts von der Fahr­bahn ab und kam zu Sturz. Hier­bei erlit­ten die Betei­lig­ten mit­tel­schwe­re Ver­let­zun­gen und wur­den ins Kli­ni­kum Bam­berg ver­bracht. Am Motor­rad der Mar­ke BMW ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 2500 Euro.

Nahe­zu zur glei­chen Zeit ereig­ne­te sich in Eber­mann­stadt auf der Forch­hei­mer Str. ein wei­te­rer Ver­kehrs­un­fall mit Verletzten.

Hier­bei fuhr eine 71-jäh­ri­ge Nürn­ber­ge­rin mit ihrem Hyun­dai Klein­wa­gen von Forch­heim kom­mend orts­ein­wärts und geriet aus unge­klär­ter Ursa­che auf die Gegen­fahr­bahn, wo sie mit dem ent­ge­gen kom­men­den Pkw, Opel, einer 51-jäh­ri­gen Erlan­ge­rin kollidierte.

Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin erlitt bei dem Zusam­men­stoß leich­te Ver­let­zun­gen und wur­de durch den Ret­tungs­dienst ins Kli­ni­kum Forch­heim ver­bracht, die Unfall­be­tei­lig­te blieb unver­letzt. An den Fahr­zeu­gen ent­stand Total­scha­den in Höhe von ca. 10000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Gos­berg. Am Frei­tag­vor­mit­tag befuhr ein 32-Jäh­ri­ger mit einem Gespann aus Pkw und Anhän­ger die Gos­ber­ger Stra­ße in Rich­tung Forch­heim. Als er der abknicken­den Vor­fahrts­stra­ße nach rechts folg­te, löste sich der mit einem Pkw bela­de­ne Anhän­ger von sei­nem Zug­fahr­zeug und roll­te wei­ter gera­de­aus, wo er zunächst einen Blu­men­ka­sten tou­chier­te und anschlie­ßend mit einem gepark­ten Pkw kol­li­dier­te. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­de die­ses Fahr­zeug gegen die Haus­wand eines dor­ti­gen Anwe­sens gescho­ben. Ver­letzt wur­de nie­mand. Es ent­stand ein Gesamt­scha­den in Höhe von etwa 5.000.- EUR.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Frei­tag­mor­gen park­te eine 56-Jäh­ri­ge ihren blau­en VW gegen 8:00 Uhr in der Schön­born­stra­ße am rech­ten Fahr­bahn­rand. Als sie gegen 09:30 Uhr zurück­kehr­te, muss­te sie fest­stel­len, dass ein bis­lang Unbe­kann­ter ihren lin­ken Außen­spie­gel tou­chiert und dadurch beschä­digt hat­te. Obwohl ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 500.- EUR ent­stan­den war, ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher ohne wei­te­re Ver­an­las­sun­gen von der Unfall­stel­le. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (Tel.: 09191/7090–0).

Forch­heim. Am Frei­tag­abend befuhr eine 56-Jäh­ri­ge gegen 19:20 Uhr die Daim­ler­stra­ße. Da sie wen­den und hier­zu nach links in eine Grund­stücks­zu­fahrt ein­bie­gen woll­te, blink­te sie links und setz­te zum Abbie­gen an. In die­sem Moment näher­te sich ein Pkw von hin­ten mit hoher Geschwin­dig­keit und über­hol­te die 56-Jäh­ri­ge. Da die­se bereits dabei war, nach links abzu­bie­gen, kam es zum Zusam­men­stoß zwi­schen ihrem Pkw und dem über­ho­len­den Fahr­zeug im Bereich der Fahr­zeug­fron­ten. Obwohl an bei­den Fahr­zeu­gen nicht uner­heb­li­cher Sach­scha­den ent­stand, ent­fern­te sich der Über­ho­len­de mit quiet­schen­den Rei­fen von der Unfall­stel­le. Nach dem flüch­ti­gen Fahr­zeug, bei dem es sich um einen wei­ßen Klein­wa­gen han­del­te, wird nun gefahn­det. Zeu­gen, die Anga­ben zum Unfall­her­gang oder Unfall­ver­ur­sa­cher machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Das Fahr­rad eines 29-Jäh­ri­gen wur­de in der Zeit zwi­schen Mon­tag­mor­gen und Frei­tag­abend am Bahn­hofs­platz ent­wen­det. Das schwarz-wei­ße Her­ren­rad der Mar­ke Dyna­mics war mit­tels eines Schlos­ses ver­sperrt und hat­te einen Zeit­wert von etwa 300.- EUR.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Frei­tag­abend beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter zwi­schen 19:00 Uhr und 20:10 Uhr den Pkw einer 27-Jäh­ri­gen, der auf dem Park­platz eines Ein­kaufs­mark­tes in der Bay­reu­ther Stra­ße 6 geparkt war. Er zer­kratz­te die Fah­rer­sei­te des schwar­zen Seat mit einem spit­zen Gegen­stand und ver­ur­sach­te so einen Scha­den von etwa 1.500.- EUR.

Hal­lern­dorf. Am frü­hen Sams­tag­mor­gen kam es wäh­rend der Kirch­weih zu einer hand­fe­sten Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen zwei Män­nern. In deren Ver­lauf schlug ein 36-Jäh­ri­ger sei­nem 32-jäh­ri­gen Kon­tra­hen­ten mit der Faust ins Gesicht, so dass dem Geschä­dig­ten ein Zahn abbrach. Die Ursa­che für den Schlag konn­te nicht geklärt wer­den. Auch die Alko­ho­li­sie­rung der Betei­lig­ten – ein Alko­test ergab Wer­te von 1,4 bzw. 0,8 Pro­mil­le – dürf­te hier­bei eine Rol­le gespielt haben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Unfall­flucht

Lich­ten­fels. Im Zeit­raum von Frei­tag­mit­tag bis in die Mor­gen­stun­den der Sams­tag­nacht, hat ein 72-Jäh­ri­ger sei­nen grau­en Mer­ce­des in der Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße am Stra­ßen­rand geparkt. Er muss­te nun fest­stel­len, dass ein Unbe­kann­ter gegen den lin­ken Außen­spie­gel gefah­ren ist, sodass die­ser dabei beschä­digt wor­den ist. Mög­li­che Zeu­gen des Unfall­her­gangs wen­den sich Bit­te an die ermit­teln­de Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels.

Vor­fahrt missachtet

Lich­ten­fels. Am Nach­mit­tag des ver­gan­ge­nen Frei­tags, fuhr eine 71-Jäh­ri­ge mit ihrem Pkw von der B173 ab und woll­te nach links in die Vik­tor-Von-Schef­fel Stra­ße ein­fah­ren. Hier­bei über­sah sie die von rechts kom­men­de vor­fahrts­be­rech­tig­te 24-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin, sodass die Pkws im Kreu­zungs­be­reich mit­ein­an­der kol­li­dier­ten. Die 24-Jäh­ri­ge wur­de bei dem Zusam­men­stoß leicht ver­letzt und ihr Pkw war nicht mehr fahr­be­reit. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ins­ge­samt ca. 10.000 Euro.

Unbe­rech­tig­te „Lost-Place-Spot­ter“

Burg­kunst­adt. Am Frei­tag­nach­mit­tag wur­den meh­re­re Per­so­nen mit­ge­teilt, die sich auf dem Gelän­de eines ehe­ma­li­gen Natur­stein­wer­kes befin­den. Die ein­ge­setz­te Strei­fe konn­te tat­säch­lich fünf Per­so­nen fest­stel­len, die dort auf der Suche nach „Lost Places“ befan­den. Da sie sich unbe­rech­tig­ten Zutritt zu dem Gelän­de ver­schafft haben, erwar­tet sie nun eine Straf­ver­fah­ren wegen Haus­frie­dens­bruch und Sachbeschädigung.

Laden­die­bin

Lich­ten­fels. Am Frei­tag­mit­tag wur­de eine Laden­die­bin in einem Beklei­dungs­ge­schäft mit­ge­teilt. Die Ver­käu­fe­rin beob­ach­te­te die 17-Jäh­ri­ge dabei, wie die­se mit einer Hose in eine Umklei­de kam und die­se dort wohl ange­zo­gen hat. Mit der neu­en Hose beklei­det, woll­te die Die­bin das Geschäft dann ver­las­sen, wor­an sie gehin­dert wur­de. Die 17-Jäh­ri­ge erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Diebstahls.

Pkw ange­fah­ren und geflüchtet

Lich­ten­fels. Eine 23-Jäh­ri­ge hat­te am Frei­tag, in der Zeit von 12:45 Uhr bis 14:50 Uhr, ihren Opel Astra auf dem Park­platz eines Fit­ness­stu­di­os geparkt. Als sie zu ihrem Opel zurück­kam, muss­te sie fest­stel­len, dass der Pkw hin­ten links eine fri­sche Beschä­di­gung auf­wies. Der unbe­kann­te Ver­ur­sa­cher hat sich nach dem Unfall uner­laubt von der Unfall­stel­le ent­fernt. Mög­li­che Zeu­gen des Unfall­her­gangs wen­den sich Bit­te an die ermit­teln­de Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels.