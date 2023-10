Auch im Okto­ber ent­führt die Autoren­grup­pe Wort­künst­ler Mit­tel­fran­ken im Hof­ca­fé in Bam­berg die Gäste wie­der in die Welt der frän­ki­schen Tex­te. Am 19. Okto­ber neh­men Karin Ell­mer und Tho­mas Geng­ler (ali­as Jonas Phil­ipps) ihre Zuhö­rer mit auf eine Rei­se durch den „ver­flix­ten All­tag“, bei der sich gewiss der eine oder ande­re lächelnd wie­der­fin­den wird.

Die Cobur­ge­rin Karin Ell­mer schafft es auf erfri­schen­de Wei­se, unse­ren All­tag in Gedich­ten und Geschich­ten auf den Punkt zu brin­gen – wir lächeln und sehen viel­leicht unse­re ver­meint­li­chen All­täg­lich­kei­ten plötz­lich in einem ganz ande­ren Licht.

Der Strul­len­dor­fer Autor Tho­mas Geng­ler schreibt unter sei­nem Pseud­onym Jonas Phil­ipps wit­zi­ge Kurz­ge­schich­ten und Unter­hal­tungs­ro­ma­ne über den All­tag von Fuß­ball­spie­lern, Musi­kern und frän­ki­schen Originalen.

Die Lesung star­tet um 18.00 Uhr im Neben­raum des Hof­ca­fés. Der Ein­tritt beträgt 4 Euro (Abend­kas­se).

Die letz­te für 2023 geplan­te Lesung fin­det dann am Don­ners­tag, 16. Novem­ber um 18.00 Uhr statt (The­ma: Geschich­ten aus Franken).