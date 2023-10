Unglaub­li­ches Pech für die „Alt­stadt“: Durch ein Gegen­tor in der vier­ten Minu­te der Nach­spiel­zeit ver­lor die SpVgg Bay­reuth heu­te Nach­mit­tag in der Regio­nal­li­ga Bay­ern das Heim­spiel gegen den unge­schla­ge­nen Tabel­len­füh­rer Würz­bur­ger Kickers mit 1:2 (1:1).

Nach über­stan­de­ner Ver­let­zung stand Chri­stoph Fen­nin­ger wie­der in der Start­elf, der eben­falls wie­der fit­te Edwin Schwarz saß zunächst auf der Ersatz­bank. Die Unter­fran­ken kon­trol­lier­ten zunächst das Spiel, die Alt­stadt ver­such­te, über Kon­ter zum Erfolg zu kom­men – so etwa in der 10. Minu­te, als Jann Geor­ge aus 20 Metern über das Tor ziel­te. Die Bay­reu­ther gin­gen aggres­siv in die Zwei­kämp­fe, Mit­te der ersten Hälf­te gestal­te­te sich die Par­tie ausgeglichen.

Gera­de als die Alt­stadt am Drücker war, gin­gen die Würz­bur­ger Kickers in der 23. Minu­te mit 1:0 in Füh­rung, als Domi­nik Mei­sel einen blitz­ar­tig vor­ge­tra­ge­nen Gegen­an­griff erfolg­reich voll­ende­te. Die Bay­reu­ther lie­ßen sich jedoch nicht schocken: In der 29. Minu­te brach­te Chri­stoph Fen­nin­ger bei einem schnel­len Kon­ter nach einem unter­bun­de­nen Würz­bur­ger Angriff Dani­el Haub­ner in Sze­ne, der gleich abzog und Vin­cent Fried­sam im Gäste­ge­häu­se zum 1:1 überwand.

In der 38. Minu­te köpf­te Chri­stoph Fen­nin­ger, der mit sei­ner Rück­kehr dem Bay­reu­ther Sturm neue Impul­se brach­te, knapp über das Tor. Letzt­lich ging es mit dem lei­stungs­ge­rech­ten 1:1 in die Halbzeitpause.

In der zwei­ten Hälf­te hat­te die Alt­stadt die erste Mög­lich­keit, Mar­co Ste­fandl ver­zog in der 48. Minu­te nur knapp. Eben­so erging es fünf Minu­ten spä­ter dem sicht­lich über­rascht im Fünf­me­ter­raum ange­spiel­ten Jann Geor­ge. Auch die Würz­bur­ger ver­fehl­ten auf der Gegen­sei­te zwei Mal den Abschluss.

In der Fol­ge hiel­ten sich bei­de Mann­schaf­ten gegen­sei­tig in Schach. Alles schien auf ein Unent­schie­den hin­aus­zu­lau­fen – doch weit gefehlt: In der vier­ten Minu­te der Nach­spiel­zeit nick­te der ein­ge­wech­sel­te Pas­cal Moll einen wei­ten Ein­wurf von links am lan­gen Pfo­sten zum 2:1‑Endstand für die Gäste ein. Das Punk­te­kon­to der Bay­reu­ther bleibt damit bei 18, man rutscht in der Tabel­le vom 10. auf den 11. Platz zurück. Würz­burg bleibt Tabellenführer.

Trai­ner Marek Min­tal war nach dem Spiel trotz der Last-Minu­te-Nie­der­la­ge mit der Lei­stung sei­nes Teams gegen einen star­ken Geg­ner sehr zufrie­den. Den Spiel­ver­lauf bezeich­ne­te der Coach als „bit­ter und sehr scha­de“. Aller­dings kön­ne man am Ergeb­nis auch nicht mehr ändern. Im näch­sten Spiel am kom­men­den Diens­tag um 15.30 Uhr bei der zwei­ten Mann­schaft des 1. FC Nürn­berg habe man wie­der eine neue Chan­ce. Sehr posi­tiv habe sich die Rück­kehr von Chri­stoph Fen­nin­ger aus­ge­wirkt, er brach­te eben­so wie der jüngst wie­der ins Team zurück­ge­kehr­te Jann Geor­ge wich­ti­ge Erfah­rung ins Spiel.