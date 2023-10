Kurz­füh­rung in der Mit­tags­pau­se am 17. Oktober

Am Diens­tag, 17. Okto­ber 2023, führt der „Kunst­snack“, die mit­täg­li­che Kurz­füh­rung der Dom­berg­mu­se­en, ins Histo­ri­sche Muse­um Bam­berg. Die 30-minü­ti­ge Füh­rung bie­tet dort allen Kul­tur­hung­ri­gen um 12.30 Uhr einen Ein­blick in die aktu­el­le Son­der­aus­stel­lung „Lie­be oder Last?! – Bau­stel­le Denkmal“.

Gera­de in einer Stadt wie Bam­berg, in der die gesam­te Alt­stadt den Rang eines UNESCO Welt­erbes hat, ist Denk­mal­schutz von gro­ßer Bedeu­tung. Des­halb bie­tet die Stadt auch die per­fek­te Kulis­se für „Lie­be oder Last?! – Bau­stel­le Denk­mal“, die mehr­fach preis­ge­krön­te inter­ak­ti­ve und mul­ti­me­dia­le Wan­der­aus­stel­lung der Deut­schen Stif­tung Denk­mal­schutz. Sie wirft einen unge­wöhn­li­chen Blick auf das kon­tro­ver­se The­ma Denk­mal­schutz und gibt Ant­wor­ten auf vie­le Fra­gen, irr­tüm­li­che Annah­men oder gän­gi­ge Vor­ur­tei­le, die so noch nir­gend­wo beant­wor­tet wor­den sind.

Die halb­stün­di­ge Füh­rung bie­tet die Mög­lich­keit, aus­ge­wähl­te Expo­na­te der Son­der­aus­stel­lung näher ken­nen­zu­ler­nen und sich dabei auch an eini­gen der Mit­mach-Sta­tio­nen zu betä­ti­gen. Der Freun­des­kreis der Muse­en um den Bam­ber­ger Dom lädt alle Inter­es­sier­ten zu die­ser Kurz­füh­rung ein. Treff­punkt ist im Foy­er des Histo­ri­schen Muse­ums, Dom­platz 7, Bam­berg. Die Teil­nah­me an der Füh­rung ist frei, es fal­len ledig­lich die regu­lä­ren Ein­tritts­ko­sten an.

Info

Die „Kunst­snacks“ am Dom­berg sind ein Ange­bot spe­zi­ell für Ein­hei­mi­sche und in Bam­berg Berufs­tä­ti­ge. Bei den halb­stün­di­gen Kurz­füh­run­gen in der Mit­tags­pau­se stel­len die Dom­berg-Muse­en reih­um eine Aus­wahl inter­es­san­ter Aus­stel­lungs­tücke vor. Die Koope­ra­ti­on „Dom­berg – Muse­en um den Bam­ber­ger Dom“ umfasst das Diö­ze­san­mu­se­um, das Histo­ri­sche Muse­um in der Alten Hof­hal­tung, die Staats­ga­le­rie in der Neu­en Resi­denz, die Prunk­räu­me der Neu­en Resi­denz und die Staats­bi­blio­thek Bamberg.

Ter­mi­ne und Infor­ma­tio­nen auf der gemein­sa­men Web­site der Muse­en und des Freun­des­krei­ses der Muse­en um den Bam­ber­ger Dom unter www​.dom​berg​-bam​berg​.de.