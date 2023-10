Der Fami­li­en­kreis star­tet am Sonn­tag, 15.10.23 um 14 Uhr am unte­ren Röthen­park­platz zu sei­ner Herbst­wan­de­rung. Unter­wegs wer­den Wald­schät­ze gesam­melt, dar­aus wird dann ein Mobi­le geba­stelt. Bei schö­nem Wet­ter gibt es ein Pick­nick im Wald, bei Regen geht es zum Kaf­fee­trin­ken und Basteln ins Kol­ping­heim. Infos und Anmel­dung bei Karin Heimann, Tel. 09191 60269 oder per Mail anmeldung@​kolping-​forchheim.​de.