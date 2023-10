„Tar­te d‘ort“ als Musical

Im Rah­men der Rei­he „ETA OFF“ öff­net das ETA Hoff­mann Thea­ter sei­ne Pfor­ten für die freie Thea­ter­sze­ne Bam­bergs. In die­ser Rei­he darf auch das 2015 gegrün­de­te Thea­ter­en­sem­ble Ernst von Leben nicht feh­len. Die Schauspieler*innen und Musi­ker die­ses inno­va­ti­ven Impro­vi­sa­ti­ons­thea­ters wer­den auf der Stu­dio­büh­ne am Mitt­woch, den 18. Okto­ber 2023, 20 Uhr, den Abend „Tar­te d‘ort“ (als Musi­cal) gestalten.

Bjar­ne Mädel sag­te in einem Inter­view über den Ver­such eines impro­vi­sier­ten Tat­orts: „Bei unse­rem impro­vi­sier­ten ‚Tat­ort: Das Team‘‘ sind wir deut­lich an Gren­zen gesto­ßen. Ich glau­be, dass sich das Gen­re Kri­mi […] nicht für eine Grup­pen-Impro­vi­sa­ti­on geeig­net hat. Da hät­te man wirk­lich ein über Jah­re ein­ge­spiel­tes Team gebraucht.“ Dass dies viel­leicht auf Schauspieler*innen, Regisseur*innen in der ARD zutrifft, aber nicht auf das Ensem­ble Ernst von Leben, ist klar. Denn Ernst von Leben spielt seit acht Jah­ren mit über 300 Auf­füh­run­gen sei­nen „Tar­te d’ort“. Da sie in den letz­ten Jah­ren ihren impro­vi­sier­ten Kri­mi vor allem auf ver­schie­de­nen Büh­nen außer­halb Bam­bergs gespielt haben, möch­ten sie die Chan­ce nut­zen und dem Bam­ber­ger Publi­kum die Mög­lich­keit geben, einen ganz beson­de­ren „Tar­te d’ort“ zu sehen. Sie wer­den nicht nur impro­vi­sie­ren, son­dern das Gan­ze als impro­vi­sier­tes Musi­cal auf die Büh­ne bringen.