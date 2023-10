Erstes Kasta­ni­en­fest am Michelsberg

Gro­ßer Andrang, gro­ße Freu­de, wun­der­ba­res Herbst­wet­ter: Alles pass­te zusam­men beim ersten Kasta­ni­en­fest am Michels­berg. Stadt­be­kann­te Kul­tur­schaf­fen­de, Denk­mal­pfle­ger, Bota­ni­ker, Enga­gier­te aus sechs Ver­ei­nen, Spon­so­ren und nicht zuletzt die Nach­bar­schaft ermög­lich­ten am Sams­tag hun­der­ten fröh­li­chen Besu­chern einen inten­si­ven Blick auf die ein­ma­li­ge Schön­heit und Bedeu­tung des Michelsbergs.

Die Zusam­men­kunft war eine star­ke und ein­stim­mi­ge Demon­stra­ti­on für den Erhalt der Kasta­ni­en und der histo­ri­schen Böschung. Die Sze­ne­rie wur­de vor nahe­zu 300 Jah­ren durch Abt Anselm Gei­sen­dör­fer für die Pil­ger­strö­me an den Michels­berg geschaf­fen. Es liegt nun an Stadt­rat und Ver­wal­tung, dem Wunsch der Bam­ber­ger Bevöl­ke­rung nach einer behut­sa­men Bewah­rung die­ses Stadt­denk­mals nach­zu­kom­men und die­sen umzu­set­zen. Wer den Wunsch hat, die­se Zie­le finan­zi­ell zu unter­stüt­zen, kann an den gemein­nüt­zi­gen Ver­ein „Bewahrt die Berg­stadt e.V.“ unter der IBAN DE32 7705 0000 0578 4035 11 und dem Stich­wort „Michels­berg bewah­ren“ spenden.