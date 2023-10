Schü­ler­be­för­de­rung im Land­kreis: Land­rats­amt berät und infor­miert zu anste­hen­den Ver­än­de­run­gen bei der Ticket-Auswahl

29-Euro-Ticket, 49-Euro-Ticket, 365-Euro-Ticket – bei der Nut­zung des ÖPNV kann man mit dem rich­ti­gen Ticket jede Men­ge Geld spa­ren. Doch wer kann wel­ches Ticket nut­zen und wel­che Vor­tei­le brin­gen die ein­zel­nen Ange­bo­te. Mar­kus Hamann, zustän­dig für die Schü­ler­be­för­de­rung im Land­rats­amt Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge hat in der jüng­sten Sit­zung des Kreis­aus­schus­ses einen Über­blick gege­ben. Er erhält immer wie­der Nach­fra­gen von Fami­li­en, Schü­le­rin­nen und Schü­ler oder Azu­bis und hilft ger­ne wei­ter, wenn Klä­rungs­be­darf bei der Wahl des rich­ti­gen Tickets besteht.

„Zum Start ins neue Schul­jahr haben wir unse­re Schü­le­rin­nen und Schü­ler, die Anspruch auf eine Beför­de­rung haben, mit dem 49-Euro-Ticket aus­ge­stat­tet. Das war bis­lang in den mei­sten Fäl­len die kosten­gün­stig­ste Mög­lich­keit und kann nicht für Fahr­ten zur Schu­le und zurück, son­dern in ganz Deutschlang genutzt wer­den. Jetzt zum Jah­res­en­de wird aber das 365-Euro-Ticket ein­ge­führt und das bringt wie­der eine Rei­he von Ver­än­de­run­gen mit sich“, erklärt er. „Lei­der berech­tigt das 365-Euro-Ticket nicht mehr bun­des­weit zu kosten­lo­sen Fahr­ten, aber es ist im gesam­ten Raum des VGN gül­tig und bie­tet damit immer noch einen ech­ten Mehrwert.“

Im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge erhal­ten ab Janu­ar die­je­ni­gen Schü­le­rin­nen und Schü­ler ein 365-Euro-Ticket, die auf dem Schul­weg öffent­li­che Ver­kehrs­mit­tel benut­zen müs­sen. Nur wer im Rah­men des soge­nann­ten frei­ge­stell­ten Schü­ler­ver­kehrs oder einem Anruf­sam­mel­ta­xi beför­dert wird, erhält kein 365-Euro-Ticket, son­dern die regu­lä­re Berech­ti­gungs­kar­te, da der frei­ge­stell­te Schü­ler­ver­kehr kein Bestand­teil des VGN-Gebie­tes ist, erklärt Hamann weiter.

Das 365-Euro-Ticket besteht aus dem soge­nann­ten Ver­bund­pass und den jewei­li­gen Monats-Wert­mar­ken. Die­se wer­den über die Schu­len noch in die­sem Jahr aus­ge­ge­ben und müs­sen von den Schü­le­rin­nen und Schü­lern schnellst­mög­lich mit Hil­fe des dafür vor­ge­se­he­nen Bestell­scheins in der jewei­li­gen Schu­le bean­tragt wer­den. Die Schu­len wer­den die Bestell­schei­ne dann gesam­melt an das Land­rats­amt Wun­sie­del wei­ter­ge­ben, das die Ver­bund­päs­se und Wert­mar­ken bestellt. Die­se wer­den dann noch in die­sem Jahr in der Schu­le an die Schü­le­rin­nen und Schü­ler ver­teilt. Zu die­sem Vor­gang erhal­ten alle Schü­ler bezie­hungs­wei­se Eltern in den kom­men­den Tagen Infos von der jewei­li­gen Schu­le, die alle wich­ti­gen Infor­ma­tio­nen rund um das Ticket sowie den Bestell­vor­gang ent­hal­ten. Eben­so das dafür nöti­ge For­mu­lar sowie ein Hin­weis­blatt zum rich­ti­gen Aus­fül­len des Antrags.

Aus­zu­bil­den­de, Frei­wil­li­gen­dienst­lei­sten­de und Beam­ten­an­wär­te­rin­nen und –anwär­ter kön­nen inzwi­schen auch das 29-Euro-Ticket nut­zen, das in ganz Deutsch­land im Nah­ver­kehr gül­tig ist. Aus­zu­bil­den­de, die einen Anspruch auf Kosten­frei­heit haben, haben das bereits durch das Land­rats­amt kosten­frei erhal­ten. Alle ande­ren kön­nen das Ticket selbst bean­tra­gen (https://​www​.dbre​gio​bus​-bay​ern​.de/​t​i​c​k​e​t​s​/​d​e​u​t​s​c​h​l​a​n​d​t​i​c​k​e​t​/​e​r​m​a​e​s​s​i​g​u​n​g​s​t​i​c​ket), so Hamann abschließend.

Wer sich zu die­sen The­men bera­ten las­sen möch­te, kann sich ger­ne melden.