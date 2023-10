Kon­zert am 15. Okto­ber 2023 im Dient­zen­ho­fer-Saal der Musikschule

Im Rah­men der Kon­zert­rei­he im Dient­zen­ho­fer-Saal gestal­ten alle Lehr­kräf­te, die an der Städ­ti­schen Musik­schu­le ein Streich­in­stru­ment unter­rich­ten, am kom­men­den Sonn­tag, 15. Okto­ber 2023, um 17 Uhr ein mode­rier­tes Kon­zert mit Wer­ken von Mozart, Kum­mer, Reger, Brahms und Dvo­r­ak. Mei­ke Bey­er, Sofia Gale­a­ti, Bir­git Hablit­zel, Clau­dia Hödl-Kaba­d­aic, Nico Nesy­ba, Cezar Salem, Masa­ko Sakai-Her­sen und Andre­as Zack prä­sen­tie­ren den Zuhö­ren­den die Welt des Strei­cher­klangs in all ihren Facet­ten. Zu hören sein wer­den Wer­ke für zwei Vio­lon­cel­li, Kla­vier mit Vio­li­ne, Vio­la und Vio­lon­cel­lo (Kla­vier­quar­tett) sowie Streich­quin­tett. Zum Abschluss erklingt der erste Satz aus der bekann­ten Strei­cher­se­re­na­de op. 22 von Anto­nin Dvo­r­ak für Kam­mer­or­che­ster. Hier wird das Ensem­ble der Lehr­kräf­te durch Orcun Mum­cuo­g­lu, Kon­tra­bas­sist bei den Bam­ber­ger Sym­pho­ni­kern verstärkt.

Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den wird gebe­ten. Aktu­ell erler­nen ca. 180 Kin­der, Jugend­li­che und Erwach­se­ne an der Musik­schu­le ein Streich­in­stru­ment. Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Musik­schu­le sind daher beson­ders herz­lich eingeladen.