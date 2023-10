Die Ski­freun­de Wei­ler­bach fah­ren vom 23. ‑26. Novem­ber 2023 zum Ski­o­pe­ning nach Ischgl!

Die 4‑Tages Tour star­tet bereits am Don­ners­tag, den 23. Novem­ber um 2:30 Uhr in Wei­lers­bach. Nach der Ankunft in Ischgl, wel­cher für 9:15 Uhr geplant ist, erfolgt sofor­ti­ger Hotel­be­zug und Ver­tei­lung der Ski­päs­se. Im Anschluss geht es gera­de­wegs auf die Piste, wel­che nur weni­ge Meter vom Hotel ent­fernt ist.

Mit 45 Lift- und Seil­bahn­an­la­gen und über 238 km bestens prä­pa­rier­ten Pisten gilt Ischgl als ein Mek­ka für Ski­fah­rer und Snow­boar­der. Die Are­na ver­bin­det Ischgl mit dem Schwei­zer Zoll­aus­schluss­ge­biet Sam­naun. Das Haupt­ski­ge­biet (90%) liegt zwi­schen 2.000 m und 2.872 m Höhe und ermög­licht auf­grund der schnee­si­che­ren Nord­hän­ge Ende Novem­ber bestes Skivergnügen.

Beim dies­jäh­ri­gen „Top of the Moun­ta­ins Ope­ning Con­cert” am Sams­tag, den 25.11 wird erfolg­reich­ste Sän­ge­rin und Song­wri­te­rin Demi Lova­to die neue Ski­sai­son ein­läu­ten. Demi Lova­to ist bekannt für ihre gran­dio­sen Büh­nen­shows. Zu ihren bekann­te­sten Hits zäh­len „Heart Atak“, „Sor­ry Not Sor­ry“, Real­ly Don´t Care“ und natür­lich der abso­lu­te Ohr­wurm Song „Solo. Der Ein­tritt zum Kon­zert ist übri­gens mit einem Mehr­ta­ges-Ski­pass frei.

Am Sonn­tag ist gegen 18:00 Uhr die Ankunft in Wei­lers­bach geplant.

Der Rei­se­preis beträgt 280,- Euro, dar­in ent­hal­ten sind Bus­fahrt, 3x Über­nach­tung mit Früh­stück und Brot­zeit auf Hin- und Rück­fahrt. Anmel­dung und wei­te­re Infos gibt es bei Mar­kus Frie­del unter 0152/228 926 17