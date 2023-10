Außer­ge­wöhn­li­che musi­ka­li­sche Gäste begrüßt Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner am Sams­tag in der Drei­fal­tig­keits­kir­che Neu­dros­sen­feld: Der renom­mier­te Chi­che­ster Cathe­dral Choir prä­sen­tiert sich mit sei­nen 14 Jun­gen und Mäd­chen im Alter zwi­schen 9 und 13 Jah­ren am 14. Okto­ber 2023 um 14.00 Uhr.

Die Regio­nal­bi­schö­fin lädt ein: „Es ist eine ein­zig­ar­ti­ge Gele­gen­heit für Kin­der wie für Erwach­se­ne, einen typi­schen eng­li­schen Kathe­dral­chor mit sei­nem fein­ge­schul­ten, tief­be­rüh­ren­den Klang bei uns zu erle­ben. Beson­ders freue ich mich, dass die Chor­kin­der unse­rer Hoch­schu­le für Kir­chen­mu­sik eben­falls sin­gen und bei­de Chö­re sich musi­ka­lisch ken­nen­ler­nen werden.“

Die Besu­che­rin­nen und Besu­cher erwar­tet eine leben­di­ge musi­ka­li­sche Begeg­nung der bei­den ganz unter­schied­li­chen Ensem­bles. Der Kathe­dral­chor aus Chi­che­ster und der Kin­der- und Spat­zen­chor der Hoch­schu­le für Evan­ge­li­sche Kir­chen­mu­sik Bay­reuth sin­gen Wer­ke aus ihren aktu­el­len Reper­toires. Zwei­spra­chig geführ­te Inter­views ver­mit­teln inter­es­san­te Ein­blicke in die jeweils typi­sche Chor­ar­beit und den musi­ka­li­schen All­tag der Kin­der und Jugend­li­chen. Der Ein­tritt ist frei.

Zum Hin­ter­grund:

Der Chi­che­ster Cathe­dral Choir ist im Rah­men der part­ner­schaft­li­chen Bezie­hun­gen des evang.-luth. Kir­chen­krei­ses Bay­reuth mit der angli­ka­ni­schen Diö­ze­se Chi­che­ster im Süd­we­sten Eng­lands vom 13. bis 16. Okto­ber 2023 zu Gast. Auf dem Besuchs­pro­gramm ste­hen unter ande­rem die Mit­wir­kung beim Inter­na­tio­na­len Got­tes­dienst am 14. Okto­ber 2023 um 17.00 Uhr in der Stadt­kir­che Bay­reuth sowie ein Kon­zert in der Mari­en­kir­che in Königs­berg i. Bay. am 15. Okto­ber 2023 um 17.00 Uhr.