Am Sams­tag dem 14. Okto­ber 2023 gehts auf dem Pretz­fel­der Kel­ler rund: wir ste­chen unser frisch gebrau­tes Bock­bier an! Ein kräf­ti­ges Bier ver­langt nach einer kräf­ti­gen „Unter­la­ge“ – was liegt da näher als ein frän­ki­sches Kes­sel­fleisch, von einer hei­mi­schen Metzgerei?

Und weil das Kes­sel­fleisch frisch zube­rei­tet am besten schmeckt, ist der Bier­kel­ler bereits ab 9:30 Uhr geöff­net. Kom­met zuhauf!

Mike Schmitt und sein Team

Bock­bier­an­stich & Kesselfleisch