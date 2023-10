Ende Sep­tem­ber fei­er­te die Was­ser­wacht Orts­grup­pe Bay­reuth ihr 75-jäh­ri­ges Bestehen. Zahl­rei­chen Wür­den­trä­gern und hoch­ran­gi­gen Mit­glie­der aus der Orga­ni­sa­ti­on fei­er­ten gemein­sam mit den ehren­amt­li­chen Kame­ra­din­nen und Kameraden.

Die Was­ser­wacht Orts­grup­pe Bay­reuth ist als Teil der Kreis­was­ser­wacht Bay­reuth eine moder­ne Was­ser­ret­tungs­or­ga­ni­sa­ti­on. Vom E‑Bike bis zur Luft­über­wa­chungs-Droh­ne – neben her­vor­ra­gend aus­ge­bil­de­ten und enga­gier­ten Ehren­amt­li­chen Ein­satz­kräf­ten, setzt die Was­ser­wacht in Bay­reuth und der Regi­on bei der Auf­ga­be die Bevöl­ke­rung vor, am und im Was­ser zu schüt­zen auch auf High-Tech. Die Ehren­amt­li­chen der Was­ser­wacht Orts­grup­pe Bay­reuth arbei­ten nicht auf Höhe der Zeit, son­dern kön­nen auch stolz auf eine lan­ge Geschich­te zurück­blicken, die vor genau 75 Jah­ren im Jahr 1948 begann. Die­ses bedeu­ten­de Jubi­lä­um wur­de gebüh­rend gefei­ert, als die Mit­glie­der der Was­ser­wacht Orts­grup­pe Bay­reuth Ende Sep­tem­ber eine Jubi­lä­ums­ver­an­stal­tung im Bay­reuth Kol­ping­haus veranstalteten.

Karin Diehl, die Vor­sit­zen­de der Was­ser­wacht Orts­grup­pe Bay­reuth, hieß ihre geschätz­ten Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den sowie die gela­de­nen Gäste herz­lich will­kom­men und führ­te sou­ve­rän durch den Abend. Die Liste der pro­mi­nen­ten Ehren­gä­ste war beein­druckend und spie­gel­te die Wert­schät­zung für die­se beson­de­re Ver­an­stal­tung wider. Unter den Ehren­gä­sten befan­den sich nicht nur der Ober­bür­ger­mei­ster der Stadt Bay­reuth, Tho­mas Ebers­ber­ger, der die Schirm­herr­schaft über die Ver­an­stal­tung groß­zü­gig über­nom­men hat­te, son­dern auch Ste­phan Ung­laub, der als Reprä­sen­tant des Land­rats des Land­krei­ses Bay­reuth an der Ver­an­stal­tung teil­nahm, sowie der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Tim Pargent.

Ben­ja­min Taitsch, stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der der Was­ser­wacht Bay­ern, Mar­cus Röt­tel, der Tech­ni­sche Lei­ter der Was­ser­wacht Bay­ern, und Hans Jür­gen Seeg, der Vor­sit­zen­de des Was­ser­wacht Bezirks Ober- und Mit­tel­fran­ken, run­de­ten die beein­drucken­de Gäste­li­ste ab.

Alle Wür­den­trä­ger drück­ten ihren auf­rich­ti­gen Dank gegen­über den ehren­amt­li­chen Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der Was­ser­wacht Orts­grup­pe Bay­reuth für ihr selbst­lo­ses Enga­ge­ment aus und beton­ten nach­drück­lich die zen­tra­le Bedeu­tung der Was­ser­wacht. Sie unter­stri­chen ihre wich­ti­ge Rol­le für die Sicher­heit der Bevöl­ke­rung und der För­de­rung der Schwimm­fä­hig­keit der Kin­der. Beson­de­res Lob galt der vor­bild­li­chen Jugend­ar­beit der Orts­grup­pe, die mit dem zwei­ten Platz im lan­des­wei­ten Schwimm­wett­be­werb der Was­ser­wacht Bay­ern ein­drucks­voll ihre her­aus­ra­gen­de Lei­stungs­fä­hig­keit unter Beweis stellte.

Im fei­er­li­chen Rah­men der Fest­ver­an­stal­tung wur­den ver­dien­te Mit­glie­der der Was­ser­wacht für ihre lang­jäh­ri­ge und enga­gier­te Dienst­zeit geehrt.

Aus­ge­zeich­net wur­den Kon­rad Porsch, Adolf Vogt, Hel­mut Ban­hol­zer, Her­mann Pot­zel, Peter Unger, Wolf­gang Feu­er­stein, Ger­hard Götz, Klaus Roder, Tho­mas Neu­bing, Tho­mas Schmeer, Andrea Schal­ler und Gott­fried Wei­mann für ihre her­aus­ra­gen­de Treue und ihren uner­müd­li­chen Einsatz.

Zusätz­lich erhiel­ten Flo­ri­an För­ster, Jonas Bau­ern­schmitt, Axel Hend­lich und Uwe Kasel Aner­ken­nung in Form von Hoch­was­ser- Medail­len für ihre selbst­lo­se Ein­satz­be­reit­schaft wäh­rend der ver­hee­ren­den Flut­ka­ta­stro­phe im Ahrtal im Jahr 2021.

Im Zei­chen der Aner­ken­nung und Wert­schät­zung wur­den die fol­gen­den Namen für ihr außer­ge­wöhn­li­ches Enga­ge­ment inner­halb der Was­ser­wacht aus­ge­zeich­net: Die Was­ser­wacht-Medail­le in Bron­ze wur­de an The­re­sa Mader, Vik­to­ria Mader, Kel­ly Schmidt, Han­ne­lo­re Hagen, Ulrich Bren­ner, Tobi­as Kili­an, Jonas Bau­ern­schmitt und Sophia Lugert ver­lie­hen. Axel Hend­lich und Johan­nes Zeil­mann erhiel­ten die Was­ser­wacht-Medail­le in Sil­ber als Zei­chen ihrer her­aus­ra­gen­den Verdienste.

Karin Diehl wur­de mit der pre­sti­ge­träch­ti­gen Was­ser­wacht-Medail­le in Gold geehrt, um ihre beson­de­ren Lei­stun­gen als lang­jäh­ri­ge Vor­sit­zen­de der Was­ser­wacht Orts­grup­pe Bay­reuth zu wür­di­gen. Als eine beson­de­re Ehre für sei­ne beacht­li­chen Ver­dien­ste im Dienst der Was­ser­wacht wur­de außer­dem das Ehren­zei­chen der Was­ser­wacht in Sil­ber an Flo­rain För­ster überreicht.

Beson­de­re Ehrung wur­de auch Kon­rad Porsch zuteil, der mit sei­nen 93 Jah­ren, als Grün­dungs­mit­glied der Was­ser­wacht Orts­grup­pe Bay­reuth mit an der Fei­er­lich­keit teilnahm.

Der BRK-Kreis­ver­band ist stolz auf die Was­ser­wacht Orts­grup­pe Bay­reuth und gra­tu­liert allen Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den zu ihren Ehrun­gen und sagt dan­ke für das aus­ge­zeich­net Enga­ge­ment für die Was­ser­wacht und das Rote Kreuz.