Gene­ra­ti­ons­wech­sel nach zwei Jahr­zehn­ten im Musikverein!

Bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung am 23.09.2023 des MV Göß­wein­stein begrüß­te der lang­jäh­ri­ge Ver­eins­vor­sit­zen­de Tho­mas Mül­ler alle anwe­sen­den akti­ven und pas­si­ven Mit­glie­der des Ver­eins, Frau Clau­dia Heim als Ver­tre­te­rin des Nord­baye­ri­schen Musik­bun­des, Frau Ivon­ne Sin­ger als Ver­tre­te­rin der Grund- und Mit­tel­schu­le Göß­wein­stein und Ehren­mit­glied Ger­da Lautner.

Ein wich­ti­ger Tages­ord­nungs­punkt war die neu aus­ge­ar­bei­te­te Sat­zung des Ver­eins, wel­che Tho­mas Mül­ler vor­stell­te. Im Anschluss wur­den die Neu­wah­len unter der Lei­tung von Clau­dia Heim durch­ge­führt. Bereits im Vor­feld ver­kün­de­ten Tho­mas Mül­ler (ehe­ma­li­ger 1. Vor­stand) und Nor­bert Grün (ehe­ma­lig 2. Vor­stand), dass Sie nicht noch ein­mal zur Wahl kan­di­die­ren wer­den und ihr Amt niederlegen.

Wie aus der Sat­zungs­än­de­rung her­vor­geht, wur­den dem­nach drei neue gleich­be­rech­ti­ge Vor­stän­de gewählt: Ste­fa­nie Bezold, Jes­si­ca Hei­der und Nico­le Haas.

Die bei­den bis­he­ri­gen Vor­stän­de Tho­mas Mül­ler und Nor­bert Grün leg­ten Ihr Amt nach 21 bzw. 16 Jah­ren Amts­zeit nie­der. Der Ver­ein bedank­te sich herz­lichst für Ihr lang­jäh­ri­ges Enga­ge­ment! Eben­so galt ein gro­ßes Dan­ke­schön Ste­fa­nie Bezold, die 21 Jah­re lang gewis­sen­haft die Kas­se des Ver­eins ver­wal­tet hat.

Des Wei­te­ren wur­den neu in die Vor­stand­schaft gewählt: Lau­ra Grö­schel als Kas­sie­re­rin, The­re­sa Neu­ner als Schrift­füh­re­rin und Lau­ra Grü­ner als Jun­gend­ver­tre­te­rin. Der Ver­ein bedank­te sich bei Jana Arnold, die nicht mehr kan­di­dier­te, für Ihren bis­he­ri­gen Ein­satz. Neue Bei­sit­ze­rin des Ver­eins ist Ivon­ne Sin­ger. Dank Ihrer Unter­stüt­zung konn­te auch am 27.09.2023 erfolg­reich mit dem neu­en Jugend­or­che­ster gestar­tet wer­den. Micha­el Grü­ner und Ste­fan Fürst wur­den eben­falls wie­der als Bei­sit­zer gewählt.

Beson­de­rer Dank galt vor allem dem Ehren- und Grün­dungs­mit­glied Ger­da Laut­ner, die bis heu­te noch immer aktiv im Ver­ein unter­stützt hat. Sie hat nun ihre Auf­ga­ben an die jün­ge­re Gene­ra­ti­on abgegeben.

Mit gro­ßer Vor­freu­de wur­de am Schluss der Ver­samm­lung auf das anste­hen­de Kon­zert unter der Lei­tung des Diri­gen­ten Johan­nes Raum auf­merk­sam gemacht.

Das Kon­zert wird am 26.11.2023 in der Basi­li­ka in Göß­wein­stein statt­fin­den. Von klas­sisch bis modern wird für jeden etwas dabei sein.

Die Vor­stand­schaft bedankt sich für die Wahl, das Ver­trau­en und die Bereit­schaft und freut sich auf die Zusammenarbeit.