298 jun­ge Fach­kräf­te erhal­ten ihre Zeugnisse

In einer Fei­er­stun­de in der Ober­fran­ken­hal­le hat die IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth die erfolg­rei­chen Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten der IHK-Aus­bil­dungs­prü­fun­gen aus Stadt und Land­kreis Bay­reuth geehrt. Unter ihnen waren 29 Prü­fungs­be­ste, die ihre Aus­bil­dung mit der Note 1 abge­schlos­sen haben.

In der Regi­on haben ins­ge­samt 298 Aus­zu­bil­den­de ihre Abschluss­prü­fun­gen erfolg­reich abge­legt, 234 in den kauf­män­ni­schen, 64 in den gewerb­lich-tech­ni­schen Beru­fen. „Mit dem heu­ti­gen Abend begin­nen Sie einen neu­en Lebens­ab­schnitt; mit Ihrem Abschluss ist der Grund­stein für eine erfolg­ver­spre­chen­de Zukunft gelegt“, so Jörg Lich­ten­eg­ger, IHK-Vize­prä­si­dent und Vor­sit­zen­der des IHK-Gre­mi­ums Bay­reuth. Denn Unter­neh­men in nahe­zu allen Bran­chen wür­den hän­de­rin­gend nach guten Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern suchen.

Hohe Bedeu­tung der dua­len Aus­bil­dung in Stadt und Landkreis

Den Glück­wün­schen schlos­sen sich Bay­reuths Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger und Land­rat Flo­ri­an Wie­demann an. Bei­de beton­ten den Wert der dua­len Berufs­aus­bil­dung, dem Stadt und Land­kreis mit gro­ßen Inve­sti­tio­nen in Schu­len und Berufs­schu­len Rech­nung tra­gen wür­den. Stell­ver­tre­tend für alle Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten sprach Katha­ri­na Schmidt, die ihre Aus­bil­dung beim Stu­den­ten­werk Ober­fran­ken absol­viert hat­te. Sie ließ die Aus­bil­dungs­zeit Revue pas­sie­ren, von der Ent­schei­dung für einen Beruf und einen Aus­bil­dungs­be­trieb, über die Bewer­bung, den ersten Arbeits­tag bis zum „Ankom­men im neu­en Lebens­ab­schnitt. „Wir wur­den herz­lich emp­fan­gen und von allen Sei­ten unter­stützt, sind in unse­re neue Rol­le hin­ein­ge­wach­sen und letzt­lich ist die Aus­bil­dungs­zeit wie im Flu­ge ver­gan­gen“, so die gelern­te Kauf­frau für Büromanagement.

Als Prü­fungs­be­ste wur­den ausgezeichnet:

Seba­sti­an Albus (Uni­ver­si­tät Bay­reuth, Zen­tra­le Tech­nik, Bay­reuth), The­re­sa Bir­ner (Motor-Nüt­zel Ver­triebs-GmbH, Bay­reuth), Nico Böh­mer (Schlae­ger Kunst­stoff­tech­nik GmbH, Bay­reuth), Susan­ne Fili­pi­ak (Schnei­der­markt GmbH & Co. KG, Creu­ßen), Lisa-Sophie Graf­ber­ger (Deich­mann SE, Bay­reuth), Lisa Grimm (Motor-Nüt­zel Ver­triebs GmbH, Bay­reuth), Melis­sa Häf­ner (Indu­strie- und Han­dels­kam­mer für Ober­fran­ken Bay­reuth), Johan­na Häupl (medi GmbH & Co. KG, Bay­reuth), The­re­sa König (Hei­ko König, Bay­reuth), Lea Anja Lang­stei­ner (Braue­rei Gebr. Mais­el GmbH & Co. KG, Bay­reuth), Johan­nes Mar­sching (KSB SE & Co. KGaA Werk Peg­nitz, Peg­nitz), Eli­sa Mate­ra (STÄUB­LI HOL­DING Ger­ma­ny GmbH, Bay­reuth), Sarah Möl­ler (medi GmbH & Co. KG, Bay­reuth), Bene­dikt Opitz (W. Mark­graf GmbH & Co KG Bau­un­ter­neh­mung, Bay­reuth), And­re Plank (KSB SE & Co. KGaA Werk Peg­nitz, Peg­nitz), Anjo Popp (Zweck­ver­band der Spar­kas­se Bay­reuth-Peg­nitz, Bay­reuth), Simon Retsch (W. Mark­graf GmbH & Co KG Bau­un­ter­neh­mung, Bay­reuth), Mar­vin Röhm (Schlae­ger Kunst­stoff­tech­nik GmbH, Bay­reuth), Johan­na Rühr (Aldi SE & Co.Kommanditgesellschaft, Holl­feld), Katha­ri­na Schmidt (Stu­den­ten­werk Ober­fran­ken, Bay­reuth), Sophia Scho­berth (Alli­anz Bera­tungs- und Ver­triebs-AG, Bay­reuth), Ali­na Schren­ker (medi GmbH & Co. KG, Bay­reuth), Rene Schüß­ler (Erich Zieg­ler GmbH, Auf­seß), Lukas Ses­sel­mann (Schlae­ger Kunst­stoff­tech­nik GmbH, Bay­reuth), Ani­na Sop­pa (medi GmbH & Co. KG, Bay­reuth), Jonas Stro­bel (Her­mos AG, Mistel­gau), Tama­ra Tala­ga (ALDI Se & Co. KG, Peg­nitz), Maxi­mi­li­an Wil­mes (Erich Zieg­ler GmbH, Aufseß).