Pres­se­mit­tei­lung des Haus- und Grund­be­sit­zer­ver­eins Sechs­äm­ter­land e.V.:

Der 1. Bür­ger­mei­ster der Fest­spiel- und Ener­gie­stadt Wun­sie­del, Herr Nico­las Lahov­nik sowie der ver­ant­wort­li­che tech­ni­sche Lei­ter, ins­be­son­de­re des Ener­gie­parks Wun­sie­del, Mar­co Kras­ser, haben den Haus- und Grund­be­sit­zer­ver­ein Sechs­äm­ter­land e. V., Sitz Wun­sie­del, am 09.10.2023 zu einer äußerst infor­ma­ti­ven und, auch im Hin­blick auf die „Irrun­gen und Wir­run­gen“ des Ber­li­ner Hei­zungs­ge­set­zes, zur Besich­ti­gung des äußerst beein­drucken­den Ener­gie­par­kes in Wun­sie­del ein­ge­la­den. Aktu­el­ler Anlass war und ist, dass in der Stadt Wun­sie­del, aus­ge­hend von die­sem Ener­gie­park, eine kom­mu­na­le Nah­wär­me­ver­sor­gung pro­jek­tiert und zeit­nah (vor­aus­sicht­li­cher Bau­be­ginn Anfang 2025!) auch in der Pra­xis zum Wohl der Wun­sied­ler Bür­ger und ins­be­son­de­re unse­rer Haus- und Woh­nungs­be­sit­zer ver­wirk­licht wer­den soll.

Der 1. Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik und Herr Mar­co Kras­ser konn­ten mehr als 40 inter­es­sier­te Wun­sied­ler Mit­glie­der unse­res Ver­ei­nes vor Ort begrü­ßen. Dass ein viel beschäf­tig­ter Bür­ger­mei­ster einer Stadt sich der­ar­tig viel Zeit nimmt und einen der­ar­tig anspruchs­vol­len Ter­min mit Herrn Kras­ser für uns orga­ni­siert ist wahr­lich nicht selbst­ver­ständ­lich. An die­ser Stel­le noch­mals den Her­ren Lahov­nik und Kras­ser besten Dank!

Unse­re Prä­si­den­tin des Lan­des­ver­ban­des Bay­ern, Dr. Ulri­ke Kirch­hoff, hat ihre Teil­nah­me fest zuge­sagt. Wegen einer plötz­li­chen Erkran­kung muss­te sie lei­der absa­gen. Die Mit­glie­der unse­res Ver­ei­nes, wie auch ich, wün­schen Frau Dr. Kirch­hoff bal­di­ge Gene­sung und Got­tes Segen!

Der 1. Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik hat sodann das schlüs­si­ge und wirt­schaft­lich sinn­vol­le und inno­va­ti­ve gesamt­heit­li­che Kon­zept der Ener­gie­stadt Wun­sie­del ein­drucks­voll dar­ge­stellt. Nach Ver­zö­ge­run­gen hin­sicht­lich der Zuschuss­si­tua­ti­on und Ände­run­gen des wohl nicht unbe­dingt „aus­ge­reif­ten“ Ber­li­ner Hei­zungs­ge­set­zes soll das Nah­wär­me­netz für die Stadt Wun­sie­del Anfang 2025 in den Bau­be­ginn gehen. Hier­bei ist es aber zwin­gend erfor­der­lich, inner­halb der Wun­sied­ler Bür­ger­schaft für eine adäqua­te und damit wirt­schaft­li­che Anschluss­dich­te zu sor­gen, was mei­nes Erach­tens neben den Ver­ant­wort­li­chen der Stadt Wun­sie­del auch Auf­ga­be unse­res Ver­ei­nes ist.

Herr Mar­co Kras­ser hat sodann die ins­be­son­de­re tech­ni­schen und auch finan­zi­el­len Fra­gen sowie die Ver­sor­gungs­si­cher­heit unse­rer Mit­glie­der betref­fend nach­voll­zieh­bar beantwortet.

Sodann hat Herr Mar­co Kras­ser einen äußerst infor­ma­ti­ven und beein­drucken­den Rund­gang durch den Ener­gie­park der Stadt Wun­sie­del geführt. Beein­druckend ist hier­bei nicht nur die schie­re Grö­ße der Anla­ge, son­dern auch, dass – und dies ist die Wun­sied­ler Novi­tät, für die haupt­säch­lich Herr Mar­co Kras­ser ver­ant­wort­lich zeich­net – letzt­lich ein Gesamt­wir­kungs­grad von ca. 99% erreicht wird! Dies ist mei­ner Kennt­nis nach bun­des­weit ein­ma­lig und erklärt auch das über­re­gio­na­le enor­me Inter­es­se an die­ser Einrichtung.

Ange­sichts der Tat­sa­che, dass auch in klei­ne­ren Kom­mu­nen wie Wun­sie­del ein der­ar­ti­ges regio­nal ver­wur­zel­tes und damit auch der Gesamt­heit der Wun­sied­ler Bür­ger zugu­te kom­men­des, schlüs­si­ges Ener­gie­kon­zept erfolg­reicht ver­wirk­licht wer­den kann, stellt sich mei­nes Erach­tens die durch­aus berech­tig­te Fra­ge, ob die nun­mehr gegen den Wider­stand vie­ler Bür­ger durch­ge­setz­ten Hoch­lei­stungs-Strom­tras­sen, die letzt­lich auf einem mei­nes Erach­tens schon ver­al­te­ten, weil auf 20-jäh­ri­gen Kon­zept beru­hend, tat­säch­lich ziel­füh­rend sind!? Wäre es hier nicht bes­ser, dezen­tral der­ar­tig regio­na­le Ver­sor­gungs­zen­tren wie bei­spiels­haft im Ener­gie­park Wun­sie­del auf­zu­bau­en und damit auf regio­na­le Ver­sor­gungs­si­cher­heit, regio­na­le Bür­ger­be­tei­li­gung und Bür­ger­ak­zep­tanz sowie Preis­si­cher­heit zu sorgen?

In die­sem Sin­ne wür­de ich mir wün­schen, dass die Stadt Wun­sie­del ein funk­tio­nie­ren­des und wirt­schaft­lich sinn­vol­les Bei­spiel nicht nur für Bay­ern, son­dern für die gesam­te Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land wird und die vie­len Mil­li­ar­den, die in die­sen Netz­aus­bau (wobei es sicher­lich so ist, dass bestehen­de Lei­tun­gen zeit­nah ertüch­tigt und ggf. ergänzt wer­den müs­sen) umge­wid­met wer­den und in sol­che Ener­gie­ver­sor­gungs­zen­tren, wie flä­chen­deckend in Wun­sie­del, inve­stiert wird! Damit wäre mei­nes Erach­tens auch eine inso­weit bereits vor­han­de­ne Spal­tung in unse­rer Gesell­schaft und auch die Über­win­dung von „Raum­wi­der­stän­den“ wohl nicht mehr erfor­der­lich, viel­mehr obsolet!

Micha­el Flood

1. Vor­sit­zen­der