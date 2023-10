Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg lädt Sie am kom­men­den Sams­tag herz­lich zu einem „Cof­fee with a Cop“ ein.

Wann? Sams­tag, 14.10.2023 von 10.00 bis 14.00 Uhr

Wo? Alberts­platz, Coburg

Im Rah­men des bay­ern­wei­ten Pro­jek­tes für mehr Bür­ger­nä­he haben Bür­ge­rin­nen und Bür­ger am kom­men­den Sams­tag die Gele­gen­heit, mit „ihrer“ Poli­zei in ent­spann­ter Atmo­sphä­re ins Gespräch zu kom­men. Umge­kehrt ergibt sich dadurch aber auch die Mög­lich­keit für die Poli­zei zu erfah­ren, was Sie als Bür­ge­rin­nen und Bür­ger bewegt. Außer­dem infor­mie­ren wir über die geplan­te Sicher­heits­wacht in Coburg. Hier kön­nen sich Inter­es­sier­te mit offe­nen Fra­gen direkt an die Cobur­ger Poli­zei wen­den. Des­halb laden wir Sie herz­lich auf eine Tas­se Kaf­fee ein, bei der aktu­el­le The­men bespro­chen oder ganz all­ge­mei­ne Fra­gen zur Arbeit der Poli­zei gestellt wer­den können.