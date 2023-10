In einer bahn­bre­chen­den Stu­die unter der Lei­tung von Forscher*innen der Uni­ver­si­tät Bay­reuth und in Zusam­men­ar­beit mit Wissenschaftler*innen der Uni­ver­si­ty of Edin­burgh (Groß­bri­tan­ni­en) und der Uni­ver­si­ty of Lin­kö­ping (Schwe­den) wur­den die Geheim­nis­se der festen Pha­sen von Stick­stoff gelöst und sein kom­ple­xes Ver­hal­ten auf­ge­klärt. Die in der Fach­zeit­schrift Natu­re Com­mu­ni­ca­ti­ons ver­öf­fent­lich­ten Ergeb­nis­se geben einen noch nie dage­we­se­nen Ein­blick in die all­mäh­li­che Umwand­lung von Mole­kü­len in Poly­me­re und die Bil­dung von amor­phem Stick­stoff. Dies ebnet den Weg für Fort­schrit­te in den Mate­ri­al­wis­sen­schaf­ten und der Hochdruckphysik.

Die Aus­wir­kun­gen die­ser For­schung gehen über Kennt­nis­se von Stick­stoff selbst hin­aus und ermög­li­chen ein tie­fe­res Ver­ständ­nis der mole­ku­la­ren Umwand­lun­gen unter extre­men Bedin­gun­gen. Die Ergeb­nis­se ebnen den Weg für Fort­schrit­te in den Fest­kör­per­wis­sen­schaf­ten, der Mate­ri­al­wis­sen­schaft und der Hoch­druck­phy­sik. Die For­scher ver­bes­sern damit die Metho­den zur Unter­su­chung der Eigen­schaf­ten von Funk­ti­ons­ma­te­ria­li­en, die in der Elek­tro­nik, bei Com­pu­ter­chips, Halb­lei­tern, Solar­zel­len, Bat­te­rien, Beleuch­tung, Metal­len oder Iso­la­to­ren ver­wen­det werden.

Bei Umge­bungs­druck und ‑tem­pe­ra­tur ist Stick­stoff gas­för­mig und liegt in Form eines N₂-Mole­küls vor, das aus einer extrem star­ken Drei­fach­bin­dung besteht. Wenn mole­ku­la­rer, gas­för­mi­ger Stick­stoff unter extre­men Druck gesetzt wird, wird er zunächst flüs­sig und dann bei etwa 2,5 GPa (d. h. dem 25.000-fachen des atmo­sphä­ri­schen Drucks) zu einem Fest­stoff. Seit über einem Jahr­hun­dert beschäf­ti­gen sich Wis­sen­schaft­ler mit den festen Pha­sen von mole­ku­la­rem Stick­stoff, da die Kennt­nis der che­misch-phy­si­ka­li­schen Mecha­nis­men, die den Umwand­lun­gen in Stick­stoff zugrun­de lie­gen, für die Fest­kör­per­wis­sen­schaf­ten von ent­schei­den­der Bedeu­tung ist.

Die Zeta-N₂-Pha­se des Stick­stoffs, die zwi­schen 60 und 115 GPa exi­stiert, ist ein ent­schei­den­des Puz­zle­stück für das Ver­ständ­nis des Über­gangs von mole­ku­la­rem zu poly­me­rem Stick­stoff. Doch trotz zahl­rei­cher Unter­su­chun­gen war ihre Kri­stall­struk­tur (d. h. die Anord­nung der Stick­stoff­mo­le­kü­le) bis­her unbe­kannt – und der Weg zur Ent­schlüs­se­lung des selt­sa­men Ver­hal­tens von Stick­stoff. Dem For­scher­team unter der Lei­tung von Domi­ni­que Lani­el (Uni­ver­si­tät Edin­burgh) sowie Nata­lia Dubro­vins­ka­ia und Leo­nid Dubro­vin­sky (Uni­ver­si­tät Bay­reuth) gelang es mit einer in Bay­reuth neu ent­wickel­ten expe­ri­men­tel­len Tech­nik, die Kri­stall­struk­tur von Zeta-N₂ zu bestimmen.

Die For­scher press­ten mole­ku­la­ren Stick­stoff in Dia­mant-Amboss­zel­len auf extre­me Drücke zwi­schen 60 und 85 GPa, wie sie im Erd­man­tel herr­schen. Durch Laserer­wär­mung auf bis zu 2.000 Grad Cel­si­us gelang es ihnen, hoch­wer­ti­ge Sub­mikro­me­ter-Kör­ner von Zeta-N₂ zu rekri­stal­li­sie­ren. Ihre Kri­stall­struk­tur (sie­he Abbil­dung) wur­de mit Hil­fe der Syn­chro­tron-Ein­zel­kri­stall-Rönt­gen­beu­gung gelöst und ver­fei­nert. Aus die­sen expe­ri­men­tel­len Ergeb­nis­sen gewan­nen Theo­re­ti­ker an der Uni­ver­si­tät Lin­kö­ping (Schwe­den) wei­te­re Erkennt­nis­se über den ein­zig­ar­ti­gen Poly­me­ri­sa­ti­ons­pro­zess von Stickstoff.

Ver­öf­fent­li­chung:

Lani­el, D., Try­bel, F., Aslandu­kov, A. et al. Tit­le: Struc­tu­re deter­mi­na­ti­on of ζ‑N2 from sin­gle-cry­stal X‑ray dif­frac­tion and theo­re­ti­cal sug­ge­sti­on for the for­ma­ti­on of amor­phous nitro­gen. Nat Com­mun 14, 6207 (2023).

DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023–41968‑2