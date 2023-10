Öffent­li­che Ver­an­stal­tung am 18. Okto­ber im Spie­gel­saal der Harmonie

Der bevor­ste­hen­de Fern­wär­me­aus­bau mit anschlie­ßen­den Kana­ler­neue­rungs­maß­nah­men in der Fried­rich­stra­ße hat zur Fol­ge, dass auch die Stra­ßen­ober­flä­che neu­ge­stal­tet wer­den muss. Damit eröff­net sich zugleich die Chan­ce, bestehen­de ver­kehrs­pla­ne­ri­sche Unzu­läng­lich­kei­ten zu besei­ti­gen. Im Mobi­li­täts­se­nat vom 10. Okto­ber wur­den die ver­kehr­li­chen Aus­wir­kun­gen der zwei ver­blie­be­nen Aus­bau­va­ri­an­ten vor­ge­stellt. Am Mitt­woch, 18. Okto­ber 2023, wer­den nun die Ergeb­nis­se der Vari­an­ten­un­ter­su­chun­gen allen inter­es­sier­ten Bürger:innen sowie den Mit­glie­dern der unter­schied­li­chen Inter­es­sens­ge­mein­schaf­ten ab 18.30 Uhr im Spie­gel­saal der Har­mo­nie am Schil­ler­platz vorgestellt.

Wor­um geht es genau?

In der Neu­ge­stal­tung der Fried­rich­stra­ße erge­ben sich Chan­cen in der Ver­bes­se­rung der Infra­struk­tur für Grün­an­la­gen, Fuß- sowie Rad­we­ge. Zudem müs­sen Regel­brei­ten für Fuß- und Rad­ver­kehr, die in den gel­ten­den Regel­wer­ken fest­ge­legt sind, ein­ge­hal­ten wer­den. Unter ande­ren wird der bestehen­de Geh- und Rad­weg auf der Süd­sei­te der Fried­rich­stra­ße ver­grö­ßert, so dass Kon­flik­te zwi­schen Fuß- und Rad­ver­kehr zukünf­tig ver­mie­den werden.

Im Mobi­li­täts­se­nat vom 20. Juni 2023 waren sechs Vari­an­ten für die Pla­nung des Abschnit­tes prä­sen­tiert wor­den. Dabei stell­ten sich die Vari­an­ten 4 bis 6 als näher zu unter­su­chen­de her­aus, wobei Vari­an­te 5 von den Ret­tungs­kräf­ten als nicht durch­führ­bar ver­wor­fen wur­den. Beson­de­res Augen­merk bei der Prü­fung soll­te auf die Aus­wir­kun­gen der ver­än­der­ten Ver­kehrs­flüs­se auf die umlie­gen­den Stra­ßen­zü­ge gerich­tet werden.

Kurz­über­blick über die Varianten:

Die Vari­an­te 4 stellt den Abschnitt Schön­leins­platz als Ein­bahn­stra­ße, den wei­te­ren Ver­lauf ab Schüt­zen­stra­ße im Zwei­rich­tungs­ver­kehr mit beid­sei­ti­gen klein­kro­ni­ge Bäu­men dar.

Bei Vari­an­te 6 wür­de die gesam­te Fried­rich­stra­ße zur Ein­bahn­stra­ße in Rich­tung Innen­stadt mit groß­kro­ni­gen Bäu­men in der Straßenmitte.

Die Vari­an­ten und ihre Aus­wir­kun­gen wer­den im Rah­men der Betei­li­gungs­ver­an­stal­tung aus­führ­lich vor­ge­stellt. Abschlie­ßend und im Nach­gang gibt es die Mög­lich­keit, eine Stel­lung­nah­me abzu­ge­ben. Die Stel­lung­nah­men wer­den zusam­men­ge­tra­gen, um eine Ent­schei­dung über die zu favo­ri­sie­ren­de Vari­an­te für die Sit­zung des Mobi­li­täts­se­nats am 14. Novem­ber 2023 vorzubereiten.

Öffent­lich­keits­be­tei­li­gung Friedrichstraße