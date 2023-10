Der Welt­la­den Bay­reuth lädt am Sams­tag, den 14.10.23 um 10 Uhr gemein­sam mit dem Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk zum ersten fai­ren Stadt­rund­gang in die­sem Herbst durch Bay­reuth ein. Es wer­den ver­schie­de­ne Sta­tio­nen des fai­ren Han­dels in der Innen­stadt besucht. Dabei ler­nen die Teil­neh­men­den glo­ba­le Zusam­men­hän­ge der Kaffee‑, Scho­ko­la­den- und Klei­dungs­pro­duk­ti­on ken­nen: Wie funk­tio­nie­ren Lie­fer­ket­ten in der Pra­xis? An wel­chen Orten in Bay­reuth wird schon jetzt fair gehan­delt? Was soll­ten wir als Ver­brau­che­rin­nen und Ver­brau­cher wis­sen? Wel­chen Bei­trag zum fai­ren Han­del kön­nen wir als Konsument/​Innen für den Kli­ma­schutz und für fai­re Arbeits­be­din­gun­gen im glo­ba­len Süden leisten?

Der Treff­punkt ist in der Lud­wig­str. 5 in Bay­reuth vor dem Welt­la­den. Der geführ­te Stadt­rund­gang ist mit Impuls­bei­trä­gen und inter­ak­ti­ven Auf­ga­ben abwechs­lungs­reich gestal­tet und daher auch für Kin­der geeig­net. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich, der Ein­tritt ist frei.