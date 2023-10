Regio­nal han­deln, um glo­bal zu ver­än­dern – Rah­men­pro­gramm für die Regio­COP-Regio­na­le Kli­ma­kon­fe­renz Oberfranken

Es braucht Ver­bind­lich­keit um die Anstren­gun­gen zu loka­lem Kli­ma­schutz zu ver­stär­ken. Ana­log zur inter­na­tio­na­len Kli­ma­kon­fe­renz (COP) in Dubai wird in Bay­reuth eine regio­na­le Kli­ma­kon­fe­renz (Regio­COP) zwi­schen dem 30. Novem­ber und dem 12. Dezem­ber 2023 orga­ni­siert. In einer abschlie­ßen­den Kon­fe­renz wol­len die Ver­an­stal­ter vom forum1.5 & Koope­ra­ti­ons­part­ner die Ergeb­nis­se zusam­men­füh­ren und mit Entscheidungsträger:innen aus Poli­tik, Wirt­schaft und Gesell­schaft dis­ku­tie­ren, wie es in der Regi­on wei­ter gehen kann.

Die Wan­del­wo­che 2023 wird ein Bestand­teil die­ser Kon­fe­renz sein und ermög­licht so ein bun­tes Rah­men­pro­gramm zwi­schen den 17. Novem­ber bis 12. Dezem­ber 2023. Zu der wir alle Inter­es­sier­ten herz­lich ein­la­den. Das Zeit­fen­ster der Welt­kli­ma­kon­fe­renz wird dafür genutzt, um im Rah­men einer wei­ter­ent­wickel­ten Wan­del­wo­che den aktu­el­len Stand der Akti­vi­tä­ten zu bilan­zie­ren und die Mög­lich­kei­ten und Not­wen­dig­kei­ten wei­te­rer Maß­nah­men zu diskutieren.

In der Wan­del­wo­che 2023 unter dem Mot­to: Regio­nal han­deln, um glo­bal zu ver­än­dern – stel­len sich Initia­ti­ven aus der Regi­on mit Pro­jek­ten, Aktio­nen, Work­shops, Vor­trä­gen, Film­vor­füh­run­gen und Mit-Mach-Aktio­nen vor und set­zen damit ein kla­res Zei­chen für eine Kli­ma­neu­tra­le & Kli­ma­ge­rech­te Gesell­schaft vor Ort. In der der dies­jäh­ri­gen Wan­del­wo­che stel­len sich Initia­ti­ven und Pio­nie­re aus Ober­fran­ken aus den Berei­chen Zivil­ge­sell­schaft, Wis­sen­schaft und Wirt­schaft vor. High­lights der dies­jäh­ri­gen Wan­del­wo­chen sind 2023 die Fair­trade Work­shops im Bota­ni­schen Gar­ten, die Buch­vor­stel­lung „Wan­del gestal­ten“ im Breu­er & Sohn, die Rei­he „Fak­ten gegen Fake News“ mit Vor­trä­ge­nI­Fil­mI­Work­shop zum The­ma im Iwa­le­wa­haus mit Chef­re­dak­teur Marc Auer­mann und Dr. Rac­zw­kow­ski (Uni Bay­reuth) , der Work­shop zur Kreis­lauf­wirt­schaft im RW21 vom Kli­ma­ma­nage­ment der Stadt Bay­reuth, Nach­hal­ti­ge Geld­an­la­gen im EBW, Kli­ma­wald und vie­les mehr. Ihr hal­tet die Zukunft des Pla­ne­ten in euren Händen.

High­lights

Fr.,17.11.23 18Uhr Buch­vor­stel­lung: Wan­del erfolg­reich gestal­ten mit Prof. Mios­ga, Ele­na Michel, Lena Roth & Gesa Tho­mas (Buch­hand­lung Breu­er & Sohn)

Mo., 20.11.23 19Uhr Vor­trag: Nach­hal­ti­ge Geld­an­la­gen bei Infla­ti­on (Evan­ge­li­sches Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te, Semi­nar­raum im Hof)

Do., 23.11.23 18Uhr Film: Film­bei­trag über die Mode­indu­strie & Pro­ble­me bei der Tex­til­her­stel­lung (Eysser­haus Pas­sa­ge /Baensch-Stu­dio)

Fr., 24.11.23 13–16 Uhr Workshop/​Vortrag: Fair-Hand­lungs­sa­che: War­um “Fair Trade“ für uns und die Welt wich­tig ist! mit Dr. Jana Mes­sin­ger [Uni BT] ( Öko­lo­gi­scher Bota­ni­scher Garten/​Uni BT ) Anmel­dung notwendig.

Mo., 27.11.23 16 Uhr Vor­trag: Fak­ten gegen Fake News (Rei­he) : Online Jour­na­lis­mus – so arbei­tet der Kurier mit Chef­re­dak­teur Marc Auer­bach [Chef­re­dak­ti­on HCSB Medi­en u.a. Nord­baye­ri­scher Kurier] (Iwa­le­wa­haus Bay­reuth) Anmel­dung notwendig.

Mo., 27.11.23 17 Uhr Vor­trag: Fak­ten gegen Fake News (Rei­he) : Fake News in den Sozia­len Medi­en mit Dr.Raczkowski [Uni BT] (Iwa­le­wa­haus Bay­reuth) Anmel­dung notwendig.

Mo., 27.11.23 19 Uhr Vor­trag: Wie groß ist unser welt­wei­ter Fuß­ab­druck wirk­lich? (Evan­ge­li­sches Bil­dungs­werk, Semi­nar­raum im Hof)

Di., 28.11.23 16 Uhr (WDH:17 Uhr) Work­shop: Fak­ten gegen Fake News ( Rei­he) : mit Nico­le Rich­wald (forum1.5/Baensch- Stu­dio) Anmel­dung not­wen­dig. (Evan­ge­li­sches Bil­dungs­werk, Zukunfts­la­bor 2.Stock)

Mi., 29.11.23 16 Uhr Film: „Guar­di­ans of the earth“ Doku über die Kli­ma­kon­fe­renz mit anschlie­ßen­dem Film­ge­spräch (RW21, Black­Box) Ein­tritt frei. Anmel­dung gewünscht.

Mi, 29.11.23 19 Uhr Work­shop: Trom­mel­work­shop mit Rhyt­mus of Resi­stance (Tran­si­ti­onhaus)

Do., 30.11.23 17:30 Uhr Auf­takt­ver­an­stal­tung Regio­COP-Regio­na­le Kli­ma­kon­fe­renz mit Bay­reu­ther Kin­der prä­sen­tie­ren ihre kli­ma­freund­lich zurück­ge­leg­ten Mei­le und ihre Wün­sche an die Zukunft u.a. [forum1.5/Klimaschutzmanagement] (Iwa­le­wa­haus, Anmel­dung notwendig.)

Fr.,1.12.23 13 Uhr Füh­rung: Füh­rung durch den Kli­ma­wald 1.0 mit Kli­ma­wald e.V. (Buch­stein)

Sa., 02.12.2023 10 Uhr Füh­rung: Fai­re Stadt­rund­gän­ge (Dau­er ca. 1,5 Stun­den) Auch für Kin­der geeig­net! (Welt­la­den Bayreuth)

Mo., 4.12.2023 19 Uhr Vor­trag: Krea­tiv-Wirt­schaft oder Kult? Küko e.V. (tbc)

Di., 5.12.2023 16 Uhr Work­shop: Mehr­weg & Kreis­lauf­wirt­schaft mit der BMTG Bay­reuth & Kli­ma­schutz­ma­nage­ment Gesa Tho­mas (RW21/​Black Box)

Mi., 6.12.23 18Uhr: Film: Film­vor­füh­rung Zivi­ler Unge­hor­sam (tbc)

Fr. 8.12.23 19Uhr: Vor­trag: Vor­trag zur Kli­ma­kri­se und Stra­te­gie der Letz­ten Gene­ra­ti­on (tbc)

Das kom­plet­te Pro­gramm & Infos fin­det ihr an Novem­ber unter www​.forum1​punk​t5​.de oder Face­book: forum1punkt5