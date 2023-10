Das vor­läu­fi­ge Ergeb­nis der Bezirks­wahl in Ober­fran­ken 2023 ist fest­ge­stellt. Die CSU kommt auf 38,7 Pro­zent, die AfD auf 17,3 Pro­zent, die FREI­EN WÄH­LER auf 15,9 Pro­zent, die SPD auf 11,9 Pro­zent, die GRÜ­NEN auf 9,2 Pro­zent, die FDP auf 2,4 Pro­zent, die ÖDP auf 1,8 Pro­zent, DIE LIN­KE auf 1,7 Pro­zent, die­Ba­sis auf 0,6 Pro­zent und Volt auf 0,5 Pro­zent. Dem neu­en Bezirks­tag wer­den vor­aus­sicht­lich 18 Bezirks­rä­te angehören.

Nach dem Bezirks­wahl­ge­setz sind in Ober­fran­ken im Regel­fall 16 Bezirks­tags­man­da­te zu ver­ge­ben. Der CSU stün­den nach dem Ver­tei­lungs­ver­fah­ren „Ver­bes­ser­tes Höchst­zahl­ver­fah­ren“ an sich nur sechs Sit­ze zu. Die Bewer­ber der CSU haben aber in allen acht Stimm­krei­sen das Direkt­man­dat gewon­nen. Somit erge­ben sich für die CSU zwei Über­hang­man­da­te. Für den Fall, dass Über­hang­man­da­te ent­ste­hen, sieht das Bezirks­wahl­ge­setz grund­sätz­lich Aus­gleichs­man­da­te vor. Da das Wahl­er­geb­nis der CSU nach dem „Ver­bes­ser­ten Höchst­zahl­ver­fah­ren“ aber den bei­den Über­hang­man­da­ten ent­spricht, fal­len in der jet­zi­gen Kon­stel­la­ti­on kei­ne Aus­gleichs­man­da­te an. Von den mit­hin 18 Sit­zen im neu­en Bezirks­tag von Ober­fran­ken ent­fal­len damit acht auf die CSU, zwei auf die GRÜ­NEN, jeweils drei auf die FREI­EN WÄH­LER und die AfD und zwei auf die SPD.

Die Zahl der Stimm­be­rech­tig­ten betrug 817.963. Davon haben 602.759 gewählt; das ent­spricht einer Wahl­be­tei­li­gung von 73,7 Prozent.

Über­sicht vor­läu­fi­ges Wahlergebnis

Wahl­kreis­vor­schlag Stim­men Anteil in % Sit­ze CSU 461944 38,7 8 GRÜ­NE 110343 9,2 2 FREIE WÄH­LER 189406 15,9 3 AfD 206675 17,3 3 SPD 141404 11,9 2 FDP 28091 2,4 0 DIE LIN­KE 19812 1,7 0 ÖDP 22052 1,8 0 die­Ba­sis 7608 0,6 0 Volt 5752 0,5 0

Gewähl­te Bewerber

CSU

Kalb, Johann (Stimm­kreis 401)

Söder, Tho­mas (Stimm­kreis 402)

Dr. Specht, Ste­fan (Stimm­kreis 403)

Straubel, Seba­sti­an (Stimm­kreis 404)

Dr. Schürr, Ulrich (Stimm­kreis 405)

Dr. Ficht­ner, Harald (Stimm­kreis 406)

Meiß­ner, Chri­sti­an (Stimm­kreis 407)

Schramm, Hen­ry (Stimm­kreis 408)

GRÜ­NE

Keis-Lech­ner, Dagmar

Gra­der, Wolfgang

FREIE WÄH­LER

Hüm­mer, Manfred

Wie­demann, Florian

Söll­ner, Klaus Peter

AfD

Schul­ze, Mario

Köh­ler, Florian

Dr. Hamm­rich, Oliver

SPD

Döh­la, Eva

Dr. Zip­pel, Andreas

Noch detail­lier­te­re Infor­ma­tio­nen zum vor­läu­fi­gen Ergeb­nis der Bezirks­wahl fin­den Sie auf unse­rer Inter­net­sei­te unter Wah­len und Volks­ent­schei­de – Regie­rung von Ober­fran­ken (bay​ern​.de).