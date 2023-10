Lehr­gang zum Aus­bil­dungs­as­si­sten­ten erfolg­reich abgeschlossen

Die Aus­bil­dung der Bevöl­ke­rung im Schwim­men ist eine der Kern­auf­ga­ben der BRK-Was­ser­wacht. „Schwim­men will gelernt sein und natür­lich auch das Schwim­men leh­ren und unter­rich­ten“, beton­te Tho­mas Mor­gen­roth, tech­ni­scher Lei­ter der BRK-Kreis­was­ser­wacht und Aus­bil­der im Ret­tungs­schwim­men. So absol­vier­ten kürz­lich ins­ge­samt 13 ehren­amt­lich Akti­ve der BRK-Was­ser­wach­ten im Land­kreis Lich­ten­fels den Lehr­gang zum/​r Ausbildungsassistenten/​in Schwim­men und Ret­tungs­schwim­men. DIE Qua­li­fi­ka­ti­on „Ausbildungsassistent/​Aus­bil­dungs­as­si­sten­tin S/R“ stellt die erste von drei Stu­fen für die bei­den Aus­bil­dungs­rich­tun­gen Schwim­men (S) und Ret­tungs­schwim­men ® nach der ein­schlä­gi­gen Aus­bil­dungs- und Prü­fungs­vor­schrift dar. Bereits im Alter von 16 Jah­ren kann die­se Assi­sten­ten-Aus­bil­dung absol­viert wer­den, mit 18 Jah­ren kön­nen die ehren­amt­lich Akti­ven an der Aus­bil­dung zum Aus­bil­der „S“ oder „R“ teilnehmen.

Die Assi­sten­ten-Aus­bil­dung umfasst 24 Unter­richts­ein­hei­ten zu je 45 Minu­ten. Zu den Lehr­ein­hei­ten gehö­ren neben den theo­re­ti­schen und prak­ti­schen Grund­kennt­nis­sen des Schwim­mens und Ret­tungs­schwim­mens auch ein Ein­blick in die päd­ago­gi­sche Grund­aus­bil­dung. Dar­über hin­aus wer­den recht­li­che Grund­la­gen und sicher­heits­ori­en­tier­tes Han­deln ver­mit­telt. In der Pra­xis wer­den die per­sön­li­chen Schwimm- und Ret­tungs­schwimm­fer­tig­kei­ten gefe­stigt, Hand­ha­bung mit Ret­tungs­ge­rä­ten geübt und alles für die Beauf­sich­ti­gung und Anlei­tung von Trai­nings- und Aus­bil­dungs­grup­pen unterrichtet.

Die BRK-Kreis­was­ser­wacht Lich­ten­fels um den Vor­sit­zen­den Oli­ver Nau­mann erfreut sich über 13 neue Ausbildungsassistenten/​innen Schwimmen/​Rettungsschwimmen und dankt den Aus­bil­dern Micha­el Faber, Uwe Wöl­fel und Tho­mas Mor­gen­roth für ihr ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment. Die neu­en Ausbildungsassistenten/​innen kom­men aus den Orts­grup­pen der BRK-Was­ser­wach­ten Lich­ten­fels (6), Alten­kunst­adt (4) und Ebens­feld (3).

Wer sich für die ehren­amt­li­che Arbeit der BRK-Was­ser­wacht im Land­kreis Lich­ten­fels inter­es­siert, kann sich jeder­zeit mit dem Vor­sit­zen­den der Kreis­was­ser­wacht, Oli­ver Nau­mann, per E‑Mail (oliver.​naumann@​wasserwacht.​bayern) in Ver­bin­dung set­zen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur BRK-Was­ser­wacht sind im Inter­net unter www​.kvlich​ten​fels​.brk​.de oder www​.was​ser​wacht​.bay​ern erhältlich.