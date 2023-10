Frei­burg, Regens­burg und Kauf­beu­ren hei­ßen die näch­sten Gäste

Die Sel­ber Wöl­fe haben mit dem Ticket­ver­kauf für die näch­sten drei Heim­spie­le im Okto­ber begon­nen. Die Ein­tritts­kar­ten sind ab sofort Online sowie in den Vor­ver­kaufs­stel­len erhältlich.

Span­nen­de Par­tien garantiert

Die Sel­ber Wöl­fe befin­den sich aktu­ell in der Erfolgs­spur, die Liga ist enger denn je. Jeder Spiel­tag in der DEL2 bringt Über­ra­schun­gen, in der Sel­ber NETZSCH-Are­na herrscht eine groß­ar­ti­ge Atmo­sphä­re, die selbst geg­ne­ri­sche Trai­ner als auch Ligen­lei­ter René Rudo­risch zum Schwär­men brin­gen. Es ist also ein abso­lu­tes Muss für jeden Sport­be­gei­ster­ten aus der Regi­on, die Heim­spie­le der Sel­ber Wöl­fe in der DEL2 zu besuchen.

Ab sofort kön­nen sich alle Inter­es­sier­ten Tickets für die Heim­spie­le im Okto­ber sichern. Fol­gen­de Par­tien ste­hen an:

Sonn­tag, 15.10.2023 um 18:30 Uhr Sel­ber Wöl­fe gegen EHC Freiburg

Frei­tag, 20.10.2023 um 19:30 Uhr Sel­ber Wöl­fe gegen Eis­bä­ren Regensburg

Sonn­tag, 29.10.2023 um 18:30 Uhr Sel­ber Wöl­fe gegen ESV Kaufbeuren

Beson­ders für das Nach­bar­schafts­du­ell gegen die Eis­bä­ren Regens­burg erwar­ten die Ver­ant­wort­li­chen einen gro­ßen Zuschau­er­zu­spruch und emp­feh­len daher, sich früh­zei­tig die begehr­ten Ein­tritts­kar­ten zu sichern. Die Tickets sind online unter https://​sel​ber​woel​fe​.reser​vix​.de/​e​v​e​nts, oder im sta­tio­nä­ren Vor­ver­kauf bei Ede­ka Egert in Selb am Vor­werk, bei IT-Solu­ti­ons Lau­ter­bach in Spar­neck oder im Ticket­shop der Fran­ken­post erhältlich.

Sepa­ra­ter Ticket­link für die Gäste­fans aus Regensburg

Gäste­fans sind in der NETZSCH-Are­na immer herz­lich will­kom­men, tra­gen die­se doch mei­stens noch­mal zu einer beson­de­ren Atmo­sphä­re bei. Dies wur­de zuletzt spe­zi­ell bei den Par­tien gegen Dres­den, Crim­mit­schau und Weiß­was­ser wie­der ein­mal deut­lich. Beson­ders vie­le mit­rei­sen­de Fans erwar­ten die Sel­ber Wöl­fe beim Spiel gegen die Eis­bä­ren Regens­burg, wes­halb für die­se Par­tie wie­der ein exklu­si­ver Ticket­shop für die Gäste­fans ein­ge­rich­tet wur­de. Die­se erhal­ten Steh- und Sitz­platz­tickets für die Gäste­blöcke A und B unter fol­gen­dem Link: https://​gae​ste​-sel​ber​woel​fe​.reser​vix​.de/​p​/​r​e​s​e​r​v​i​x​/​e​v​e​n​t​/​2​1​4​8​4​8​6​?​d​i​s​c​o​u​n​t​s​=​3​N​A​u​N​y​G​h​x​K​h​W​A​t​T​2​2​s​E​6​j​X​5​u​D​p​x​J​s​YUw