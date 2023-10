Anmel­de­schluss 26. Oktober

Demenz ver­än­dert nicht nur das Leben der Betrof­fe­nen, son­dern ist eine Her­aus­for­de­rung für die gesam­te Gesell­schaft. Gemein­sam mit nam­haf­ten Refe­ren­tin­nen und Refe­ren­ten möch­te die Pfle­ge­schu­le der Bam­ber­ger Cari­tas-Dia­ko­nie Schul­trä­ger gGmbH des­halb Lösungs­an­sät­ze für eine demenz­freund­li­che Kom­mu­ne auf­zei­gen und ent­wickeln. Dazu lädt sie zu einem Sym­po­si­um am 7. und 8. Novem­ber 2023 in den Ste­phans­hof in Bam­berg ein unter der Über­schrift „Demenz als gesell­schaft­li­che Her­aus­for­de­rung“. Die Ver­an­stal­tung rich­tet sich dabei nicht nur an Pfle­ge­ex­per­ten, son­dern an alle Inter­es­sier­ten. Die Schirm­herr­schaft hat Bam­bergs 2. Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp über­nom­men. In Vor­trä­gen und Work­shops ste­hen The­men wie „Demenz­sen­si­ble Archi­tek­tur“ oder der Erfah­rungs­be­richt der Stadt Frei­burg zu Demenz­pro­jek­ten unter städ­ti­scher Betei­li­gung auf dem Pro­gramm, eben­so wie eine lite­ra­ri­sche Lesung mit Musik, ein Markt der Mög­lich­kei­ten und die Aus­stel­lung „Blitz­licht ins Land des Ver­ges­sens“. Mit dabei sind u.a. Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter der Alz­hei­mer Gesell­schaft, der Akti­on Demenz und der Demenz­in­itia­ti­ve Stadt & Land­kreis Bam­berg. Anmel­dun­gen sind mög­lich bis 26. Okto­ber. Alle Infor­ma­tio­nen zu den Vor­trä­gen, Ablauf, Kosten und Anmel­dung sind zu fin­den unter www​.cd​-pga​.de/​d​e​m​e​n​z​-​a​l​s​-​g​e​s​e​l​l​s​c​h​a​f​t​l​i​c​h​e​-​h​e​r​a​u​s​f​o​r​d​e​r​ung oder tele­fo­nisch zu erfra­gen unter 0951 8680–400.