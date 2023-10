Am Sonn­tag­abend beschmier­te ein Unbe­kann­ter meh­re­re Objek­te in Coburg mit anti­se­mi­ti­schen Bot­schaf­ten. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Am Sonn­tag­abend, gegen 18 Uhr, beob­ach­te­te ein Zeu­ge eine männ­li­che Per­son, die anti­se­mi­ti­sche Schrift­zü­ge an der Unter­füh­rung „Juden­berg“ auf­sprüh­te. Spä­ter wur­den die glei­chen Wor­te an der Brü­stung „Moh­ren­brücke“, am ehe­ma­li­gen Kiosk „Adolf Schramm“, an der Fir­ma „Sani­tär Schnei­der“ und am Spiel­platz Itz­an­la­ge ent­deckt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Der unbe­kann­te Täter wird wie folgt beschrieben:

männ­lich

dun­kel­häu­tig

unter­wegs mit einem E‑Roller

trug eine Palä­sti­na-Flag­ge um die Schulter

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet Zeu­gen, die ver­däch­ti­ge Per­so­nen beob­ach­tet haben, sich unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 zu melden.