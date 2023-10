„Dop­pel­tes Spiel“ zwei­ter Teil

Jun­ge Talen­te der Real­schu­le Eber­mann­stadt set­zen Musi­cal-Erfolg fort – mit Unter­stüt­zung aus der Profi-Szene!

Am 28. Sep­tem­ber war es so weit: Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Klas­sen 8a und 8d der Real­schu­le Eber­mann­stadt, beglei­tet von ihren enga­gier­ten Lehr­kräf­ten Kri­sti­na Kirsch, Car­sten Schnei­der und Hel­mut Wei­nin­ger, bra­chen zu neu­en krea­ti­ven Ufern auf. Ihr Ziel: Die Fort­set­zung des im Vor­jahr tri­um­phal auf­ge­führ­ten Musi­cals „Dop­pel­tes Spiel“.

Nach zwei aus­ver­kauf­ten Vor­stel­lun­gen und dem stol­zen Gewinn des Titels „Ober­frän­ki­scher Real­schul­cham­pi­on“ (Ver­lei­hung am 17. Novem­ber 2023), war die Begei­ste­rung für eine Fort­set­zung des Pro­jek­tes in der Schul­ge­mein­schaft ungebremst.

Für die­ses ambi­tio­nier­te Vor­ha­ben hol­ten sich die jun­gen Krea­ti­ven dies­mal Unter­stüt­zung von einem Pro­fi: Dem Regens­bur­ger Autor Rolf Stemm­le. Mit sei­ner Exper­ti­se beglei­te­te er die Nach­wuchs­au­to­ren nicht nur bei der Erstel­lung des Dreh­bu­ches, son­dern wird auch bei der Insze­nie­rung tat­kräf­tig zur Sei­te ste­hen. Nach einem inten­si­ven Ein­tau­chen in die Theo­rie des Musik­thea­ters, brach­te Stemm­le gemein­sam mit den Schü­le­rin­nen und Schü­lern die ersten Ideen zu Cha­rak­te­ren, Schau­plät­zen und Hand­lungs­strän­gen auf Papier. Nach einer anstren­gen­den, aber frucht­ba­ren Work­shop-Pha­se, wur­den die jun­gen Talen­te in ihrer Mit­tags­pau­se von einer wohl­ver­dien­ten Stär­kung über­rascht. Die­se wur­de groß­zü­gig vom Rota­ry Club Frän­ki­sche Schweiz orga­ni­siert und ser­viert, der sich zudem bereit erklärt hat, das gesam­te Pro­jekt bis zur ersehn­ten Auf­füh­rung des eigens ver­fass­ten Dreh­bu­ches am Ende des Schul­jah­res 2024 tat­kräf­tig zu unterstützen.

Die lei­den­schaft­li­che Zusam­men­ar­beit zwi­schen den Schü­le­rin­nen und Schü­lern, ihren Lehr­kräf­ten und dem Pro­fi aus der Autoren­sze­ne ver­spricht ein wei­te­res High­light im schu­li­schen Kul­tur­ka­len­der der Real­schu­le Eber­mann­stadt. Mit gro­ßer Vor­freu­de blicken alle Betei­lig­ten dem krea­ti­ven Pro­zess und der fina­len Auf­füh­rung des Musi­cals am 22./23./24.07.2024 in der Sport­hal­le der Real­schu­le Eber­mann­stadt entgegen.