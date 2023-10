Am Sams­tag, 14. Okto­ber 23, fei­ert die Stadt­bü­che­rei Forch­heim den Abschluss ihres Jubi­lä­ums­jah­res mit einer Late Night Libra­ry. Anders als sonst, wird die Büche­rei erst um 14.00 Uhr öff­nen und dann allen die Mög­lich­keit geben, bis 22.00 Uhr Medi­en aus­zu­lei­hen oder an eini­gen der beson­de­ren Ange­bo­te an die­sem Tag teilzunehmen.

Die Stadt­bü­che­rei fei­ert in die­sem Jahr zwei Jubi­lä­en. Seit 80 Jah­ren gibt es eine Stadt­bü­che­rei in Forch­heim und seit zehn Jah­ren befin­det sie sich in dem schö­nen Gebäu­de in der Spi­tal­stra­ße 3.

Zum Abschluss der Fei­er­lich­kei­ten wird die Büche­rei bunt beleuch­tet und ein abwech­lungs­rei­ches Pro­gramm ange­bo­ten: Ab 14.00 Uhr kön­nen an der SB-Bastel­sta­ti­on eine klei­ne „Mumie“ oder ein „Fran­ken­stein“ aus Klo­pa­pier­rol­len geba­stelt wer­den. Um 14.30 Uhr und 15.30 Uhr über­nimmt die Les­e­initia­ti­ve „Gene­ra­tio­nen­TREFFS Forch­heim“ wie­der das Vor­le­sen für klei­ne Kin­der. Im Lese­ca­fé gibt es am Nach­mit­tag selbst­ge­backe­ne Kuchen, Kaf­fee und Erfrischungsgetränke.

Der offi­zi­el­le Fest­akt beginnt um 17.00 Uhr. Nach der Begrü­ßung durch die Lei­te­rin der StaBü Doris Koschyk, wird Bür­ger­mei­ste­rin Dr. Annet­te Prech­tel ein Gruß­wort spre­chen. Anschlie­ßend folgt „Ein Blick zurück – 80 Jah­re Stadt­bü­che­rei“ in einem Kurz­vor­trag der neu­en Stadt­ar­chi­va­rin Miri­am Mul­zer über die Geschich­te der Stadt­bü­che­rei seit 1943. Ab 18.30 Uhr wird es dann bei Ape­rol Spritz, Lil­let, Bier, Fran­ken­wein und Snacks so rich­tig gemüt­lich. Mit zwei Stim­men und zwei Gitar­ren inter­pre­tie­ren die Mautz Brot­hers Coun­try and Folk­mu­sic im Lese­ca­fé. In der Jugend­ab­tei­lung wird ein Green Screen für Foto­fans jeg­li­chen Alters auf­ge­baut. Um 19.00 Uhr gibt es einen Gru­sel-Spa­zier­gang für muti­ge Kin­der ab 8 Jah­ren. Außer­dem gibt es sicher noch die eine oder ande­re Überraschung!

BIT­TE BEACHTEN:

Wegen der Vor­be­rei­tung ist die Büche­rei am Sams­tag­vor­mit­tag geschlos­sen. Lei­der kön­nen Sie an die­sem Tag kei­ne Kri­mis und Hör­bü­cher aus­lei­hen – wir brau­chen den Platz für Tische und Stühle.