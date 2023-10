„Speed-Dating“ für neu­en Freund­schaf­ten – Kon­tak­te knüp­fen mal anders

In kur­zen Gesprächs­run­den neue Men­schen ken­nen­zu­ler­nen, ermög­licht das Freunde-„Speed-Dating“ im Land­kreis Forch­heim. Alle Inter­es­sier­ten ab 60 Jah­ren sind am 10. Novem­ber 23 in das Haus der Begeg­nung in Kirch­eh­ren­bach und am 12. Novem­ber 23 in das Neue Katha­ri­nen­spi­tal in Forch­heim jeweils um 14.30–16.30 Uhr eingeladen.

Bei Kaf­fee & Gebäck erhal­ten Sie die Mög­lich­keit, neue Kon­tak­te zu knüp­fen, mit denen Sie künf­tig gemein­sam Zeit ver­brin­gen möch­ten – beim Kaf­fee­klatsch, Spa­zier­gän­gen oder bei kul­tu­rel­len Akti­vi­tä­ten. Fin­den Sie her­aus, ob ähn­li­che Inter­es­sen und gegen­sei­ti­ge Sym­pa­thie, die das Fun­da­ment einer guten Freund­schaft bil­den, bestehen.

Die Anmel­dung ist für Sie kosten­frei und bis Frei­tag, den 3. Novem­ber 23, mög­lich: Bei Gesund­heits­re­gi­onplus Land­kreis Forch­heim & Gesund­heits­amt unter 09191/86–3506 oder per Mail unter gesundheitsregionplus@​lra-​fo.​de für den Nach­mit­tag am 10.11.23 sowie bei Quar­tiers­ma­na­ge­rin Frau Schnei­der tele­fo­nisch unter 09101/9783775 oder per Mail unter schneider@​kvforchheim.​brk.​de für den 12.11.2023. Die Teil­neh­mer­zahl ist auf jeweils 30 Per­so­nen begrenzt und erfolgt nach dem Windhundprinzip.

Das Pro­jekt „Speed-Dating“ ist aus einer Koope­ra­ti­on der Gesund­heits­re­gi­onplus des Land­krei­ses Forch­heim und des Gesund­heits­am­tes Forch­heim mit einer Pro­jekt­grup­pe der TH Nürn­berg (Stu­di­en­gang „Sozia­le Arbeit“ im Modul „Altern in der moder­nen Gesell­schaft“) ent­stan­den. Ein­ge­bet­tet ist das Pro­jekt in den dies­jäh­ri­gen Prä­ven­ti­ons­schwer­punkt „Ein­sam­keit“, den das Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit und Pfle­ge (StMGP) für das Jahr 2023 defi­niert hat. Die bei­den Ken­nen­lern-Nach­mit­ta­ge ste­hen unter dem Mot­to „Gemein­sam statt ein­sam“ und möch­ten zei­gen, wel­che gro­ße Bedeu­tung Gemein­schaft & Zuge­hö­rig­keit für unse­re phy­si­sche und psy­chi­sche Gesund­heit haben.

Bei all­ge­mei­nen Fra­gen kon­tak­tie­ren Sie die Gesund­heits­re­gi­onplus unter der Tele­fon­num­mer 09191/863511 oder per Mail an gesundheitsregionplus@lra- fo​.de.