Monat­lich bie­ten Stadt und Land­kreis Bay­reuth kosten­lo­se und indi­vi­du­el­le Ener­gie­be­ra­tun­gen an. In Gesprä­chen mit einem zer­ti­fi­zier­ten Ener­gie­be­ra­ter wer­den sowohl Haus- und Wohnungsbesitzer/​innen als auch Mieter/​innen zu sämt­li­chen Fra­gen rund um die The­men Sanie­rung, erneu­er­ba­re Ener­gien und För­der­mit­tel bera­ten. Das Ange­bot ist ein Koope­ra­ti­ons­pro­jekt von Stadt und Land­kreis Bay­reuth, der Ener­gie­agen­tur Ober­fran­ken und der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern. Freie Plät­ze gibt es noch für die Bera­tungs­ter­mi­ne am Mitt­woch, 18. Okto­ber, am 9. Novem­ber und am 13. Dezem­ber. Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich unter Tele­fon 0921 25–1074 oder 0921 728–499.