Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bayreuth:

Am Diens­tag­vor­mit­tag fan­den Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth rund einen Zent­ner Mari­hua­na in einem Pkw aus der Schweiz. Die Beam­ten nah­men den Fah­rer fest. Gegen ihn erging Haftbefehl.

Am Diens­tag, gegen 09.30 Uhr, kon­trol­lier­ten Fahn­der der Bay­reu­ther Ver­kehrs­po­li­zei an der A9, Anschluss­stel­le Bay­reuth-Süd, einen Pkw aus der Schweiz. Bei der Durch­su­chung des Fahr­zeugs fan­den die Beam­ten kilo­wei­se Mari­hua­na in meh­re­ren Müll­säcken und ein Mes­ser in der Bei­fah­rer­tür. Sie beschlag­nahm­ten die Dro­gen und nah­men den 36-jäh­ri­gen Fah­rer noch vor Ort fest. Da die­ser behaup­te­te, beim Inhalt der Säcke hand­le es sich um sog. „Nutz­hanf“, haben die Ermitt­ler der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth eine Unter­su­chung des Mari­hua­nas veranlasst.

Nutz­hanf oder auch Indu­strie­hanf zeich­net sich durch einen sehr gerin­gen Wirk­stoff­ge­halt aus. Trotz­dem ist der uner­laub­te Besitz laut Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz strafbar.

Der 36-Jäh­ri­ge wur­de noch am Diens­tag­nach­mit­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter in Bay­reuth vor­ge­führt. Die­ser erließ auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth Haft­be­fehl gegen den Mann. Er befin­det sich mitt­ler­wei­le in einer Justizvollzugsanstalt.