ZU ANFÄL­LIG NACH STAN­DARDS: FC EIN­TRACHT BAM­BERG VER­LIERT 1:4 GEGEN DIE DJK VILZING

Der FC Ein­tracht Bam­berg unter­lag am 14. Spiel­tag der Regio­nal­li­ga Bay­ern dem Tabel­len­zwei­ten DJK Vil­z­ing mit 1:4 (0:0). Nach dem Remis gegen Bay­reuth und dem Sieg unter der Woche gegen Schal­ding-Hei­ning muss­te die Gern­lein-Elf damit die eng­li­sche Woche mit einer Nie­der­la­ge abschlie­ßen. Vor 507 Zuschau­ern hat­te der FCE in der Anfangs­pha­se leich­te Vor­tei­le und bot der DJK ordent­lich Paro­li. Gegen Ende der ersten Halb­zeit erhöh­te das Über­ra­schungs­team der Sai­son aus Vil­z­ing jedoch den Druck, kam aber zu kei­ner gro­ßen Tor­chan­ce und somit ging es mit einem 0:0‑Unentschieden in die Halb­zeit­pau­se. Die DJK Vil­z­ing kam im Anschluss bes­ser aus der Kabi­ne und erziel­te schnell durch Tobi­as Hoch (49.) nach einer Ecke die 1:0‑Führung. Nur weni­ge Minu­ten spä­ter erhöh­te Paul Grau­schopf (53.) für die Gäste, aber­mals nach einer Ecke. Dem FCE gelang durch Patrick Gört­ler (58.) der schnel­le und wich­ti­ge Anschluss­tref­fer. Doch Tobi­as Kor­dick (75.) ver­wan­del­te einen Elf­me­ter für die DJK Vil­z­ing sou­ve­rän und ent­schied somit die Par­tie. Im Anschluss erhöh­ten die Gäste durch Paul Grau­schopf (85.) noch zum 1:4‑Endstand.